İtalyan mimarlık şirketi, Azerbaycan’ın “zafer müzesi” projesine katılacağı iddiayı yalanladı

İtalyan “120 grammi” mimarlık şirketi, Azerbaycan’da bir sözde “zafer müzesinin” inşaatine katılacağına dair iddiaları yalanladı.

Venetik’te Ermenistan’ın Fahri Konsolosluğu’nun resmi “Facebook” sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Azerbaycan’da bir “zafer müzesinin” inşaatine “120 grammi” mimarlık şirketinin (https://www.120lab.net) katılımına dair iddalarla ilgili, anılan şirket tarafından bu iddiaların resmen yalanladığını duyuruyoruz”.

Açıklamaya göre, Ermenistan Konsolusluğu’na ilettiği yazıda İtalyan şirket, Ermeni toplumunun öfkesine neden olan projeyle herhangi bir bağlantısı olmadığını vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI