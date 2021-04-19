Ermenistan’ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunduğundan emin olmalıyız

2021 ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD diplomasisinin duayenlerinden Büyükelçi Victoria Nuland’ın Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmasını görüşmek üzere 15 Nisan’da bir duruşma düzenledi.

“Amerika’nın Sesi” tarafından bildirildiği üzere, komisyon başkanı Senatör Bob Menendez, duruşmalar sırasında Ermenistan ve Güney Kafkasya ile ilgili, Ermeni savaş esirleri, insani yardım, AGİT Minsk Grubu faaliyetleri gibi konuları gündeme getirdi.

“Azerbaycan’ın geçen sonbaharda Türkiye’nin tam desteğiyle Ermeni halkına yönelik saldırısı, bence tarif edilemez bir trajedi. “Bu savaş sırasında üst düzey ABD diplomasisinin yokluğu affedilemez ve gelecekte tekrarını önlemeliyiz” diyen Menendez, ABD’yi Azerbaycan’a Ermeni savaş esirlerini serbest bırakması için baskı yapmaya çağırdı.

Senatör Menendez ayrıca ABD yönetiminden Dağlık Karabağ’daki yerlerinden edilmiş Ermenilere mayın temizleme programı da dahil olmak üzere insani yardım sağlamasını talep etti.

“Doğrulanırsanız, Güney Kafkasya’da evlerinden çıkan veya Azerbaycan’ın saldırısından başka bir şekilde etkilenen Ermenilere yardım etmek için mayın temizleme tedbirleri dahil olmak üzere sürdürülebilir insani yardım sağlanmasını desteklemeye kararlı mısınız?” “Ve ikincisi, AGİT Minsk Grubunu daha istikrarlı bir barış süreci inşa etmek için canlandırmak için ne yapabiliriz?” diye sordu Menendez.

Victoria Nuland yanıt olarak Ermenistan, Azerbaycan ve Dağlık Karabağ meselesi üzerinde yirmi yıldan fazla bir süredir çalıştığını vurguladı. Dağlık Karabağ’da yaşananları “bölgedeki birçok kişi için tam bir trajedi” olarak nitelendirdi.

“Esirlerin salıverilmesini sağlamalıyız, insani yardım hizmetini yeniden sağlamalıyız, ülkenin kendi kararlarını verebilmesi için Ermenistan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunduğundan emin olmalıyız. Nuland, “Ve müttefikimiz Türkiye ile konuşmamız gerekiyor” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu