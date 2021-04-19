Azerbaycan ve Türkiye’nin savaş suçları, tarihin tekerrür edebileceğini kanıtlıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan ve Türkiye’nin savaş suçları, tarihin tekerrür edebileceğini kanıtlıyor. Fransız Provence Alpes Lazur Ap bölgesi başkanı Reno Muselle, Facebook sayfasında Ermeni Soykırımı’nı asla unutmamak için çağrıda bulundu.

Muselle aynı zamanda geçmiş yıllarda olduğu gibi bu tarihi gerçeği hatırlatmak için Ermeni Soykırımı anısına katılacağını kaydetti. “Evet, 1915’te Jön Türkler soykırım barbarlığı ile Ermenileri sonuna kadar yok etmek istediler” dedi.

Aynı zamanda bu yıl Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin Fransa’daki temsilcisi Hovhannes Gevorgyan ile görüştüğünü bildirdi. “Azerbaycan ve Türkiye’nin savaş suçları, tarihin tekerrür edebileceğini kanıtlıyor.

Mülteci gruplarını desteklemek için Fransa’daki Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi (CCAF) ile birlikte çalışıyoruz. Ve ben şahsen Fransa, Avrupa ve BM’nin Dağlık Karabağ’ı tanımak için attığı tüm girişimleri destekledim. Muselle, “Fransa’daki Ermeniler her zaman bana güvenebilirler” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu