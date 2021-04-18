Paşinyan’a soğuk duş: Mezara çiçek bırakmasını engelledi

Dağlık Karabağ savaşında ölen bir Ermeni askerinin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan’a askerin ağabeyi önce tepki gösterdi, daha sonra da mezara çiçek bırakılmasını engelledi.

O anlar amatör kamera ile kayda alındı. Görüntülerde, Paşinyan’ın çiçek bırakmak için mezara yaklaştığı görüldü. Askerin ağabeyi ise “Bu benim kardeşimin mezarı. Buna hakkım var ve size izin vermiyorum. Gidin” dedi.

ASKER YAKININI İKNA EDEMEDİ

Paşinyan’ın beraberinde ziyareti gerçekleştiren yetkililer, asker yakını ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yerel medyada çıkan habere göre asker yakını Paşinyan’a öfkelenerek, “Hiçbir yetkili kardeşimin bedenini bulmak için yardımcı olmadı, aksine bu çabalarımıza müdahale ettiler” dediğini aktardı.

KİLİSE PAPAZI TARAFINDAN DA KOVULMUŞTU

Öte yandan, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ operasyonunun ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçen yıl Aralık ayında ilk kez halkla yüzleşmişti. Paşinyan, kilisede ölen askerleri için düzenlenen dini tören sırasında papaza elini uzattı. Papaz, Paşinyan’a tepki göstererek elini vermedi, sonra da kapıyı göstererek çıkmasını istemişti.

BU AY SONU İSTİFA EDECEK

Paşinyan, erken seçimlerin önünü açmak için nisanın son on günü içinde görevinden istifa edeceğini açıklamıştı. Paşinyan, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ operasyonunda kaybetmesi sonrasında Rusya’nın aracılık ettiği ateşkesi onayladığı için geçen yılın Kasım ayından beri istifa etmeye çağrılıyordu.

Milliyet Gazetesi