İki vekilden Muş’taki tarihi Ermeni mahallesinin yıkımına dair soru önergesi

HDP Muş Milletvekilleri Şevin Coşkun ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit; Muş’taki Ermeni mahallesine TOKİ evleri yapılmasına dair Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Menmet Nuri Ersoy’a soru önergeleri iletti.

İki vekilin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a ilettiği soru önergesi şöyle:

“Muş ilinin tarihsel açıdan Ermeni hafızasına sahip olduğu bilinen bir gerçekliktir. Muş’ta bulunan üç mahalle Kale, Dere ve Minare mahalleleri içerisinde 2000 yıllarının başlarına dek Ermeni evleri yer almaktaydı. Bu evlerin çoğunluğu moloz taşı ve kerpiçten yapılmış bazıları ise taş duvarlar örülerek inşa edilmişti. Ne yazık ki bu tasvirde bulunan evler 2012 yılında başlayan yıkım ile yok edilerek bir hafıza kırımına çevrildi. Yıkılan Ermeni yapılarının yerine ise TOKİ yapıları inşa edildi.

Ermeni yapılarının hemen hepsi yıkılırken Kale mahallesinde bulunan bir ev yıkıma mücadele etmiş ve günümüze dek kalabilmiştir. Basına yansıyan bilgiye göre Ercan Çete’ye ait Ermeni evi tescillenmiş olmasına rağmen uzun yıllardır belediye tarafından çıkartılan engellemeler ile restorasyonuna müsaade edilmemektedir.

Bu bağlamda;

1- Muş’un tarihsel hafızasını yok eden TOKİ yapılarının Kale, Dere ve Minare mahallelerine yapılmasındaki amacı nedir?

2- Bakanlığınız tarafından Kale Mahallesinde bulunan TOKİ inşaatlarının Ermeni yapılarının üzerine inşa edilmesine neden izin verilmiştir?

3- Kale Mahallesi’nde bulunan tescilli Ermeni yapısının, hacizli olan başka bir arsanın tapusu üzerinden gösterildiğinden haberdar mısınız?”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a iletiler soru önergesi ise şöyle:

“Ermeni yapılarının hemen hepsi yıkılırken Kale mahallesinde bulunan bir ev yıkıma mücadele etmiş ve günümüze dek kalabilmiştir. Basına yansıyan bilgiye göre Ercan Çete’ye ait Ermeni evinin tespit ve tescil işlemler tamamlanmış ve ‘‘Korunması gereken Kültür Varlığı’’ özelliği gösterdiği tescillenmiştir. Kentteki bu yapının uzun yıllardır belediye tarafından çıkartılan engellemeler ile restorasyonuna müsaade edilmemektedir.

Bu bağlamda

1- Muş’un tarihsel hafızasını yok eden TOKİ yapılarının Kale, Dere ve Minare mahallelerine yapılmasındaki amacı nedir?

2- Bakanlığınız tarafından Kale Mahallesinde bulunan TOKİ inşaatlarının Ermeni yapılarının üzerine inşa edilmesine neden izin verilmiştir?

3- Muş Kale Mahallesinde son kalan Ermeni yapının tescilli olmasına rağmen restorasyonu neden yapılamamaktadır?

4- Kale Mahallesi’nde bulunan tescilli Ermeni yapısının, hacizli olan başka bir arsanın tapusu üzerinden gösterildiğinden haberdar mısınız?

5- Muş’ta kültür varlıkları envanteri çalışması yapılmış mıdır?

6- Muş’ta kaç adet tescilli yapı vardır? Bu tescilli yapılardan kaçı Ermeni Kilisesidir?

7- Muş’ta son 5 yıl içinde kaç yapıda restorasyon çalışması yapılmıştır? Bu yapılar hangileridir? Toplam ne kadarlık bütçe ayrılmıştır?

8- Muş ilinde bulunan Ercan Çete’ye ait Ermeni evinin tescil numarası nedir?

9- Konu edilen yapıya ilişkin Bakanlığınıza bağlı Muş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından çalışma yapılmış mıdır?

10- Bu yapı Bakanlığınız tarafından raporlanmış mıdır? Fotoğraflarla belgelenerek, haritalanıp tescil fişi oluşturulmuş mudur?

11- Kentteki Ermeni Evinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı bulunmakta mıdır? Var ise karar tarihi ve numarası nedir?”

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