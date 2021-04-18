ABD-Türk kuruluşlarından Biden’a 24 Nisan çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre Ermeni olayının “soykırım” olarak görülmediği hatırlatılan mektupta, “24 Nisan’da iftira atmaktansa, Ermenileri ve Türkleri ortak kökleri üzerine inşa etmek ve karmaşık geçmişle uygun bir şekilde hesaplaşmak adına bir araya getirmek için liderlik etmeye davet ediyoruz” denildi.

ABD BAŞKANI’NIN İLK KONUĞU JAPONYA BAŞBAKANI

20 Ocak’ta göreve gelen ABD Başkanı Joe Biden, ilk yüz yüze görüşmesini Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdi. Joe Biden, Japonya ile Çin’in Doğu ve Güney Çin Denizi’ndeki faaliyetlerine karşı ve Kuzey Kore konusunda ve özgür bir Hint-Pasifik için birlikte çalışacaklarını söyledi. Biden yönetimi, Çin ile mücadelede Japonya’yı önemli bir ortak olarak görüyor.

Hürriyet Gazetesi