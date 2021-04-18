ABD-Türk kuruluşlarından Biden’a 24 Nisan çağrısı

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|ABD’de faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşları, 24 Nisan’da Ermenilerin sözde soykırım iddialarını dile getirmemesi için ABD Başkanı Joe Biden’a çağrıda bulundu. Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından Biden’a gönderilen mektupta, “24 Nisan’daki başkanlık bildirinizin Osmanlı-Ermeni trajedisini soykırım suçu olarak nitelendirmemesi Türk Amerikan toplumu için önemlidir” denildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre Ermeni olayının “soykırım” olarak görülmediği hatırlatılan mektupta, “24 Nisan’da iftira atmaktansa, Ermenileri ve Türkleri ortak kökleri üzerine inşa etmek ve karmaşık geçmişle uygun bir şekilde hesaplaşmak adına bir araya getirmek için liderlik etmeye davet ediyoruz” denildi.
ABD BAŞKANI’NIN İLK KONUĞU JAPONYA BAŞBAKANI
20 Ocak’ta göreve gelen ABD Başkanı Joe Biden, ilk yüz yüze görüşmesini Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdi. Joe Biden, Japonya ile Çin’in Doğu ve Güney Çin Denizi’ndeki faaliyetlerine karşı ve Kuzey Kore konusunda ve özgür bir Hint-Pasifik için birlikte çalışacaklarını söyledi. Biden yönetimi, Çin ile mücadelede Japonya’yı önemli bir ortak olarak görüyor.
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