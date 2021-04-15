Süryani Rahip Aho’ya verilen hapis cezası İsveç Parlamentosunun gündeminde

Süryani Rahip Sefer (Aho) Bileçen’e Türkiye’de verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası İsveç Parlamentosu gündemine geldi. İsveç’eki Asuri/Süryani örgütleri de cezaya tepki gösterdi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç’te Liberal Parti Milletvekili Robert Hannah, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de mahkemenin 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdığı Rahip Sefer (Aho) Bileçen’ın durumunu İsveç Parlamentosu’nun gündemine getirdi.

Mardin’deki Mor Yakop Manastırı’nın Rahibi Sefer Bileçen, geçen yılın 10 Ocak günü tutuklanmış ve “terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla hakkında dava açılmıştı. Bileçen’e 7 Nisan günü “terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı” suçlamasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti.

100 bini aşkın Asuri-Süryani-Keldaninin yaşadığı İsveç’te Rahip Sefer Bileçen’e verilen ceza tepkiyle karşılandı. Liberal Parti Milletvekili Robert Hannah da rahibe verilen cezayı yazılı bir soru önergesiyle İsveç Parlamentosunun gündemine taşıdı. Dışişleri Bakanı Ann Linde’den konuyu Avrupa Birliği gündemine getirmesini istedi.

İsveç’te yaşayan Asuri-Süryani Gazeteci-Yazar Nuri Kino da, Globalbar Magazine adlı internet sitesine konuyu ele alan bir makale yazdı. Manastırına gelip kendisinde ekmek ve su isteyenlere yardım ettiği için Rahip Aho’nun 25 ay hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Arkadaşı olan Rahip Aho’nun İstanbul’dan göç ederek doğduğu topraklara geri döndüğünü ve manastırda çalışmaya başladığını söyleyen Kino, binlerce yıl Mezopotamya’da yaşayan Asuri-Süryanilerin baskı ve katliamlar sonucu göç ettiklerini hatırlattı. Şu anda Türkiye’nin güney doğusunda sadece 3 bin civarında Süryaninin yaşadığına dikkat çekti.

Kino, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Af Örgütü başta olmak üzere tüm insan hakları kuruluşlarına Rahip Aho’ya destek vermeleri çağrısı yaptı.

ON BİNLERCE ASURİ-SÜRYANİYİ TEMSİL EDEN ÖRGÜTLERDEN ÇAĞRI

İsveç’te çalışma yürüten ve on binlerce Asuri-Süryani-Keldeni’yi temsil eden Asuri Kadın Federasyonu, Süryani Federasyonu, Mezopotamya Özgürlük Partisi, Turabdin Federasyonu, Süryani Demokratik Birliği ve Asuri Demokratik Örgütü de ortak bir açıklama yaparak Rahip Aho’ya verilen cezayı kınadı.

Türkiye devletine Asuri-Süryanilerin yaşadıkları bölgelerde askeri operasyonlarını durdurması çağrısında bulundu.

Evrensel Gazetesi