Sis (Kozan) Ermeni Katolikosluğu’na ait mülklerin iade davası devam ediyor

Günümüz Türkiye’nin topraklarında kalan Sis Katolikosluğu’na ait mülklerin iadesi talebiyle başlatılan dava devam ediyor.

Kilikya Katoliskosluğu tarafından yayınlanan bir açıklamada, “Halkımızın da bildiği gibi, Ermeni Soykırımı’nın 100. yıldönümü olan 2015 tarihinde Kilikya Katolikosluğu, Türkiye’ye karşı bir dava açarak tarihi Sis Katolikosluğu’na ait mülklerin, hukuki halefi olan Kilikya Katolikosluğu’na iadesini talep etti.

Avrupa İnsan Hakları mahkemesi’nde başlatılan sürecin devamı olarak Sis Katolikosluğu ile ilgili dava dilekçesi, 30 Temmuz 2019 tarihinde Kozan (Sis) adli makamlarına sunuldu.

Koronavirüsün mecbur ettiği şartlarda iki kez ertelendikten sonra ilk duruşma, 30 Mart 2021 tarihinde yapıldı. Aynı sebepten dolayı bir sonraki duruşmanın tarihi henüz belli değil. Katolikosluğun hukuki komisyonu, Kilikya Katolikosu Birinci Aram Hazretlerinin liderliğinde, mahkeme sürecini yakından takip ediyor” ifadelerine yer verildi.

ERMENİ HABER AJANSI