Kilikya Katolikosu’ndan Kıbrıs’ın Türk kısmındaki Ermeni manastırında Türk gençler tarafından parti düzenlenmesine tepk

Kıbrıs’ın Türklerin kontrolünde bulunan kısmında bulunan Surp (Kutsal) Makar Ermeni manastırın bahçesinde Türk gençler tarafından bir parti düzenlenmişti. İbadet yerine yakışmayan bu olay, Kıbrıslı dini ve siyasi liderler arasında bir öfke ve kınama dalgasına yol açtı.

Kilikya Ermeni Katolikosu Birinci Aram Hazretlerinin Kıbrıs Özel temsilcisi, Başpiskopos Horen Doğramaciyan Kıbrıs Türk Bölümü Müftüsü, Rum Patrikhanesi, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçileri, Kıbrıs’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Temsilcisi ve başka yetkililer, dini bir mabede karşı kışkırtıcı eylemi kınayarak Avrupa Parlamentosu ve Birleşmiş Milletler’e şikayet etti.

Başpiskopos Horen Doğramaciyan’dan bu konuda bilgi alan Aram Hazretleri söz konusu kabul edilemez olayı kınadı ve Doğramaciyan’a Surp Makar Manastırı çevresindeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ettiğini emretti.

Haziran 2019’da Aram Katolikos resmi olmayan bir ziyaret çerçevesinde Piskopos Doğramaciyan ve Devlet Temsilcisi Vartkes Mahdessian İle beraber tarihi manastırı ziyaret ederek terk edilen ibadethanenin güvenliğini sağlama ve ileride restore etmesiyle ilgili olarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi almıştı.

ERMENİ HABER AJANSI