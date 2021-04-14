AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları, Karabağ’ı ziyaret etmeye hazır olduklarını duyurdu

Agit Minsk Grubu eşbaşkanları, Dağlık Karabağ’ı ziyaret etmeye hazırlandıklarını duyurdu. Konuyla ilgili ortak bir açıklama yayınlayan eşbaşkanlar, çatışma taraflarının, bölgeye giriş yapmalarına ve serbest hareket etmelerine engel olmamasını da talep etti.

AGİT internet sitesinde yer alan açıklamada, “Eşbaşkanlar, kendi arabuluculuk ve değerlendirme rolünü yerine getirmek için Dağlık Kaarabağ ve etraftaki topraklar dahil bölgeye çalışma ziyaretlerine yeniden başlamaya hazırdır” ifadelerine yer verildi.

AGİT dönem Başkanının Özel Temsilcisi’nin faaliyetlerine desteklerini de ifade eden eşbaşkanlar, tarafları da bu çalışmalalra destek olmaya çağırdı.

ERMENİ HABER AJANSI