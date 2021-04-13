‘Bizim Mısır’dan neyimiz eksik?’

Yalçın Bayer

Ertuğrul Özkök’ün, Kahire’nin Tahrir Meydanı’ndaki Milli Müze’de bulunan eski Mısır hanedanına ait 22 mumyayı yeni inşa edilen Mısır Medeniyetler Müzesi’ne nakletmesiyle ilgili yazısı bize çok şeyler hatırlattı.

Almanya’daki turizmci dostumuz Hüseyin Baraner, Mısır’ın 1990’lı yıllarda terör saldırıları ile turizmde büyük kayıplar yaşamaya başlamasıyla, Türkiye’yi ciddi şekilde taklit ettiğini, ‘her şey dahil’ uygulamasına geçtiğini, ilerde bize ciddi şekilde rakip olacağını da söylemişti bize. Nitekim Mısır, uygarlıkları ile ilgili kitap ve filmler yapılmasını sağladı. Hollywood’a ‘The Mummy’ (Mumya) ve ‘Kleopatra’ filmlerini çektirerek dünyanın dikkatini çekmeyi başardılar.

Şalom’dan Mois Gabay, geçen haftaki yazısında ‘Firavunların Altın Geçidi’ törenine değinirken “Bizim neyimiz eksik?” diye sormuş ve şöyle demiş:

“Üç imparatorluğa başkentlik yapmış bu eşsiz kentimizde maalesef ağırlık sadece son 700 yıla, o da birçok eksikle, verilmekteydi. Şehrin zaten az sayıda kalan Roma ve Bizans mimari eserlerinin ne halde olduğunu görebilmek için Kadırga’nın arka sokaklarında veya Yedikule-Samatya, o da yetmezse Ayvansaray civarlarında gezmek fikir verecektir.

Şehrin Roma ve Bizans tarihini sahiplenemediğimiz için tanıtamıyoruz. Bunun yanında azınlık olarak addedilen toplumlarımızın birçok eseri de maalesef kaderine terk edilmiş durumda. Vakıfların değerli gayretleri kayıp giden zaman düşünüldüğünde yetersiz kalmakta. Gelin benzer bir töreni burada hayal edelim. İmparator Heraklius’un şehre geri kazandırdığı kutsal haç, görkemli bir törenle Yedikule Hisarı’ndan Bizans’ın merkezine görkemli bir saray alayı ile Mese Caddesi’nden taşınsın. Kısaca Yedikule’den Aksaray’a oradan Sultanahmet’e görsel bir şölen düşünelim. Ne kadar heyecanlı olurdu değil mi?”

Bu konuya yine değineceğiz.

GÜNÜN SÖZÜ

“Kanun saz değil ki istediğin gibi çalasın. Adalet sopa değil ki istediğine vurasın.” Dr. Vecdi ÖZ

GALATASARAY’DA BAŞKANLIK YARIŞI

GALATASARAY’da geçen yıl mart ayında yapılan Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’nda Mustafa Cengiz yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesiyle hukuki sürecin başladığını hatırlayacaksınız. Bu gelişmenin öncesi ve sonrasında, Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun, Cengiz’e sert eleştirilerde bulunması da medyada geniş yer buldu.

Pandeminin dünyada ve Türkiye’de tüm kurumlara darbe vurması, dövizle transfer yapan spor kulüplerini de darboğaza sürükledi.

İşte Galatasaray, böyle bir ortamda seçime hazırlanıyor. Bugüne kadar mevcut başkan Mustafa Cengiz dışında dört aday daha çıktı: Eşref Hamamcıoğlu, Tuncer Hunca, Burak Elmas ve Metin Öztürk.

Eşref Hamamcıoğlu, adaylık açıklaması için birkaç gün önce kamera karşısına geçti. Toplam süresi 1 dakika bile olmayan videoda Atatürk portresiyle poz vermesi, stratejisi hakkında da önemli bir ipucuydu. “Camiamızın şu anda bir iradeye ihtiyacı olduğunu hissediyorum” diyen Hamamcıoğlu, kuşku yok ki, her açıklamasında bir ayete ya da hadise yer veren Mustafa Cengiz’den rahatsızlık duyan kesime mesaj veriyor.

Başkanlık seçiminin tarihi ne zaman belli olacak? Sandık başına gidecek üyelerin tercihinin ne olacağı ise şimdiden merak konusu.

EMEKLİ 1.500 LİRA BEKLİYOR

EMEKLİ, dul ve yetime 2018 yılından bu yana ödenen bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında arttırılacak olması milyonlarca dar gelirli kitle adına olumlu gelişme. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1.000 lira tutarındaki ikramiyelerin enflasyon oranında arttırılacağı yönündeki açıklaması belirsizliğe yol açtı. İlk ödemenin yapıldığı 2018 Haziran ayından bu yana enflasyon kümülatif yüzde 54.19 olarak gerçekleşti. Eğer buna göre artış yapılırsa ikramiyelerin 1.542 lira olması gerekiyor. Emeklinin beklentisi ikramiyelerin en az 1.500 liraya yükseltilmesi. Eğer Mart 2021 dahil son bir yılın enflasyonu olan yüzde 16.19 oranında artış yapılırsa ikramiyeler 1.160-1.170 liraya yükselecek.

Böyle bir karar alınırsa bu zam emeklinin beklentisini karşılamaz. 13 milyonu aşkın emekli, dul ve yetim ile emekli kuruluşları ikramiyelerin en az 1.500 liraya yükseltilmesini ısrarla talep ediyor.

1.500 liranın altındaki tutar emekliyi düş kırıklığına uğratır.

Şükrü KARAMAN

BİLİYOR MUSUNUZ?

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel’in Sağlık Bakanı Koca’ya “Bugüne kadar aşılanan kaç vatandaşımızın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır? Bugüne kadar aşılanan kaç vatandaşımız belirti göstererek hastalanmıştır? Bugüne kadar aşılanan kaç vatandaşımız COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir?” diye sorduğunu…

‘HOŞ GELDİN RAMAZAN!’

HER ramazan ayı öncesi çarşı-pazarın nabzını tutan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, acı tabloyu açıkladı. “Ekonomik krizin kıskacındaki halk, pandeminin getirdiği zorlukların da etkisiyle büyük bir kriz yaşıyor. Son aylarda gıda fiyatlarındaki artışlar nedeniyle iyice alım gücü düşen vatandaşın, dayanacak gücü kalmadı” dedi.

Pandeminin bütün ağırlığının yaşandığı geçen yılın nisan ayından bu yılın nisan ayına kadar geçen bir yıllık sürede yoksulun mutfağına giren 50’yi aşkın temel gıda ürünü içerisinde neredeyse zam görmeyen ürün kalmadığını belirten Tekin,“İşte AKP’nin ‘Hayaldi gerçek oldu’ dediği yeni Türkiye’si budur” diye konuştu. İşte “Mutfakta yangın var” karnesi:

Dana Eti: 48 lira iken 68 liraya,

Çay: 30 lira iken 36 liraya,

Peynir: 30 lira iken 50 liraya,

Pirinç: 9 lira iken 14 liraya,

Un: 5 lira iken 8 liraya,

Şeker: 5 lira iken 7 buçuk liraya,

Tereyağı: 19 lira iken 50 liraya,

Yumurta: 0,70 lira iken 1.5 liraya yükseldi.

Tekin, “İnsanlar bir yandan salgın hastalıktan ölürken, şimdi de açlıktan ölecek” diye konuştu.

Hürriyet Gazetesi