Şehit torunu Nikos Kovid-19’a yenildi

Fener Rum Patrikhanesi fotoğrafcısı Nikos Manginas, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Mert İNAN

Manginas, yıllardır Patrik Bartholomeos’un da yakınındaki isimlerden biriydi. Yakın zamanda koronavirüs atlatan Nikos Manginas, kalp rahatsızlıkları yaşamaya başlamıştı. Ailesi Tarabyalı olan, kendisi Beyoğlu’nda yetişip büyüyen Manginas, dedesi Çanakkale’de şehit olan bir Rum dedenin torunu olarak dünyaya geldi. Dedesinin adı verilen Manginas, İstanbul Zoğrafyon Lisesi’dan mezun olduktan sonra yüksek öğrenim için Atina’ya yerleşti. İstanbul Zoğrafyon Lisesi’dan mezun olduktan sonra yüksek öğrenim için Atina’ya yerleşen Manginas, daha sonra tekrar İstanbul’a dönerek Patrikhane’de fotoğrafçı olarak görev yapmaya başladı. Patrik Bartholomeos’u tüm resmi program ve ziyaretlerinde takip eden, Manginas için 13 Nisan Salı günü Şişli Rum Mezarlığı’nda saat 12.00’de bir cenaze töreni düzenlenecek. Yakın dostlarından Laki Vingas, Manginas’ı “Kilise hayatının Ara Güler’i” olarak tanımlarken, Kovid-19 sonrası geçirdiği kalp rahatsızlığından yaşamını yitiren Manginas, toplam 3 Ekünemik Patrik döneminde Patrikhane’de görev yaptı.

Milliyet Gazetesi