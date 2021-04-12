Molibdeni hatırlamak – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan dünya molibden rezervinin % 7’sine ve bakırın % 2’sine sahiptir.

Dünya molibden rezervlerinin % 7’si (Syunik bölgesinde) ve dünya bakır rezervlerinin % 2’si Ermenistan’da yoğunlaşmıştır.

Eski Ekoloji Bakanı, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Jeoloji Enstitüsü Müdür Danışmanı Sargis Şahazizyan’a göre bu çok ciddi bir potansiyel, dolayısıyla Ermenistan doğal kaynaklar açısından fakir bir ülke değildir.

“Burada çok fazla kaynak var.

Sadece devletin ekonomik kalkınması için bir strateji geliştirmek gerekiyor.

Bu stratejiye dayanarak, ilk etapta nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair sonuçlara varmak mümkün olacak”,- dedi Şahazizyan.

Ermenistan Kamu Radyosu