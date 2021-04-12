“Gavur” sözü için soru önergesi

HDP milletvekili Garo Paylan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullandığı “Gavur” sözü için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle TBMM’ye bir soru önergesi iletti ve “Gavur nefret söyleminin nefret suçlarına yol açtığını bilmiyor musunuz?” dedi.

Paylan’ın soru önergesi şöyle:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği kabul töreninde yaptığı konuşmada “Gâvur” ifadesini kullanarak nefret söylemi gerçekleştirmiştir.

‘Gâvur’ küfrüyle defalarca nefret saldırısına maruz kalmış bir milletvekili olarak belirtmeliyim ki; TDK’ye göre, “dinsiz kimse; Müslüman olmayan kimse; merhametsiz, acımasız” anlamlarına gelen nefret söyleminin Cumhurbaşkanı tarafından kullanılması kabul edilemezdir.

Bu bağlamda;

‘Gâvur’ sözcüğünün, bir nefret söylemi olduğunu ve kuşaklardır yurttaşlarınıza karşı küfür olarak kullanıldığını bilmiyor musunuz? Gâvur nefret söyleminin, nefret suçlarına yol açtığını bilmiyor musunuz? Cumhurbaşkanı olarak nefret söylemleri kullanmanızın toplumsal barışı bozacağının farkında mısınız? Gâvur ifadesini geri alıp, özür dileyecek misiniz?”

Agos