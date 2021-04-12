Biden’ın sözünün değeri ne kadar? – Ermenistan Kamu Radyosu

Biden’ın sözünün değeri ne kadar?

Biden’in verdiği söz Amerikalı Ermenilere, tanıma ise Ermenistan’a

Siyaset bilimciler ve analistler, bu yıl Soykırım’ın 106. yıldönümünde ABD Başkanı Joe Biden’in sonunda Soykırım kelimesini söyleyeceğini düşünüyorlar.

Amerika uzmanı Suren Sargsyan, Soykırımı tanıma olasılığını her zamankinden daha fazla olduğunu söylüyor.

Sargsyan, “Elbette, Biden’in bu terimi kullanacağı kesin olarak söylenemez, ancak hiçbir yönetimin Soykırım teriminin kullanımına bu yönetim kadar yakın olmadığı açıkça söylenebilir.

Yeni bir cumhurbaşkanı yeni bir siyasi ekiple geldi, vatandaşlarına, yani ABD Ermenilerine söz verdi.

Biden’in sözü Ermenistan’a verilmiyor, vatandaşlarına veriliyor, bu dikkate almamız gereken çok önemli bir özellik.

Dış politikamıza ne vereceği bize bağlı.

Bu tanımayı Türkiye üzerinde sürekli baskı olarak kullanabiliriz”,- dedi Sargsyan.

Türkolog Hakob Çakıryan, ABD’nin, savaştan sonra Azerbaycan’ın oluşturduğu sınırları tanımadığını resmen belirttiğini hatırlatıyor, bu da ABD’nin Artsakh sorununun çözülmüş olduğunu düşünmediği anlamına geliyor.

Eylül 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yaklaşık bir yıl önce, Amerika Ermeni Milli Komitesi’ne hitaben aday Biden, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki 1915 olaylarını bir soykırım olarak nitelendirdi ve Amerika’nın bu konudaki konumunu nihai olarak ve herkes için yeniden teyit etmesi gerektiğini ekledi.

Ermenistan Kamu Radyosu