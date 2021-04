Anadolu medeniyetinin televizyonu: VAV TV

Turkuvaz Medya Grubu, tarihi bir projeyi daha hayata geçiriyor. İslam kültür ve medeniyetinin anlatılıp ilim, fikir ve düşünce hayatına dair konuların işleneceği VAV TV, yarın “Gerçek Bilgi Doğru Yorum” sloganıyla yayın hayatına “Merhaba” diyecek. Muhammed UZUN Kanalın kuruluş amacı ve hedeflerini tüm detaylarıyla SABAH’a anlatan VAV TV Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, “Bir Anadolu medeniyetinin televizyonu olacağız. Dinimizin hikmet dolu güzelliğini, medeniyet ve coğrafyamızın zenginliğini, kültür ve sanatımızın inceliğini VAV TV’de anlatacağız” dedi. FARKLI PROGRAM ZENGİN İÇERİK İnançlarımızla ve değerlerimizle örtüşen bir yayın politikası izlemeyi hedefleyen VAV TV’nin temel referansı Kur’an-ı Kerim olacak. Deneyimli ekibi ve çeşitli programlarıyla izleyici karşısına geçmeye hazırlanan VAV TV; 24 saat yayın yapacak ve Kur’an, dini sohbet, fikir, kültür-sanat, belgesel gibi birbirinden farklı özgün programları ekranlara taşıyacak. MEDENİYETİMİZİN ZENGİNLİĞİNİ ANLATACAK VAV TV’nin Ramazan ayının ilk günü yayına gireceğini belirten VAV TV Genel Müdürü Abdulhalik Çimen şöyle dedi: * Dinimizin hikmet dolu güzelliğini, medeniyet ve coğrafyamızın zenginliğini, kültür ve sanatımızın inceliğini güzel konuklarla anlatacağız. Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Osmanlı’dan da bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar bütün birikimlerimizi şahsiyet ve eserleriyle anlatmaya çalışacağız. Bir Anadolu medeniyetinin televizyonu olacak. Anadolu, doğu ve batı medeniyetleri arasında sıkışmış bir yerde değildir. Anadolu bu iki medeniyeti de reddetmeyen bizzat bu iki medeniyet arasında merkez konumdadır. *Yayınlarımızda hiçbir şekilde siyasi içerikler olmayacak. Kültür mirasımızın yeniden ihya ve inşasını önceleyen içerikler olacak. VAV TV’nin stüdyosuna Ayasofya konseptini uyarladık, muhteşem oldu, stüdyomuz için uygulanan sanatsal perspektif, barko sistemi ve ışık düzeni dünyada ilk. 24 saat yayın yapan canlı ve dinamik bir kanal olacak. İlk yayınımız yarın saat 06.00 itibariyle başlayacak. Her gün 2 saat boyunca ülkemizin altın sesleri olarak gördüğümüz hocalarımız tarafından mukabele okunacak. Dinimizi, Kuran-ı Kerim’i ve sevgili peygamberimizi, peygamberlerimizi, sahabeyi en açıklayıcı şekilde anlatacağız. Yayınlarımızda ehlisünnet bakış açısı merkez olacak. * Soru-cevap şeklinde izleyicilerimizin kafalarındaki soru işaretlerini giderecekleri programlarımız olacak. Tarihe yolculuk yapacağız. Programlarımızda konularında ve dallarında uzman hocalarımız olacak. Tarih başta olmak üzere; edebiyat, düşünce. sanat tarihi, psikoloji, sosyoloji, sağlık, musiki, sanat ve hat sanatı programlarımız olacak. İslam ve Türk medeniyetinin bütün birikimlerini halkımıza anlatacağız. * Dinimizi ve kültürümüzü, tarihimizin değerlerini ve şahsiyetlerini, mimarisini, edebiyatını, en duru haliyle aktaracağız. Herkese hitap edeceğiz. Türkiye’deki bütün cemiyetlere, sosyal dokulara hitap edeceğiz. VAV TV herkesin buluşma noktası olacak. VAV Radyo ve VAV TV Yönetim Kurulu Başkanvekilimiz Sayın Serhat Albayrak’ın çok istediği ve kıymet verdiği bir projedir. Bize liderlik etmesi ve desteğiyle VAV TV, hem grubumuza hem de televizyon yayıncılığına yeni bir soluk getirecektir. uzun ve ince bir yola çıkıyoruz, Allah ahir ve akıbetimizi hayır eylesin, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirsin inşallah. VAV TV moderatörü Hikmet Öztürk: Güzel dinimizi anlatacak bir kanal olarak kuruyoruz. Referansımız ise Kur’an-ı Kerim ve sünnet. Bazen Kudüs’te canlı yayın yapıp Kudüs’ü anlatacağız, bazen Endülüs’e gideceğiz, bazen de İtalya’da bir Türk köyünü anlatacağız. Ayrıştırmayacağız insanlara müjdeleyeceğiz. VAV TV Görsel Müdürü Murat Aktaş: Stüdyomuz 500 metrekare, son teknoloji ile donatılmış 4K yayıncılık olacak. Çok çeşitlilik var. 33-34 tane içyapım program var. Belgeseller, filmler, çizgi filmler olacak. Çok versiyonlu bir stüdyomuz olacak. Dış çekimlerimiz olacak. VAV TV Yayın Müdürü Mecit Oyar: Kanalımız insanı inşa eden bir medeniyet projesidir. Kalbi selim, aklıselim, zevki selim kültürümüzü yansıtmak istiyoruz değerli hocalarımızla birlikte. Güzel bir yolculuğa çıktık. İnşallah ülkemizin milletimizin değerli birikimleriyle ekranlara yansıtırız bu birikimleri. VAV TV’nin ekran yüzlerinden ilahiyatçı Prof. Dr. Ekrem Demirli: Yapacağımız programlarla Anadolu’nun entelektüel birikimimizi ortaya koyacağız. Müspet bir dille medeniyetimizin yüksek ahlakını ve insan sevgisini insan hikâyeleri ile anlatacağız. Hangi konu olursa olsun gerçek bilgi ve doğru yorum peşinde olacağız. Tasarımcı Ersin Tunçay: Tasarıma başlarken Ayasofya’yı ancak simgesel anlamlarda taklit etmeliyiz diye düşündük. Her bir revağı sadece ışık kutusu ile tanımladık. Ardından orta kubbeyi aslına uygun ama genel tanımlamaları yine ışık ile yaptık. Her sene mutlaka ziyaret ettiğim Ayasofya’nın en akılda kalan özelliği hat levhalarıdır. Onları çok değiştirmeden kullandık. EKRANDA KİMLER OLACAK?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Prof. Dr. Ekrem Demirli, Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Prof. Dr. Recep Şentürk, Prof. Dr. İsmail Güleç, Prof. Dr. Kerim Buladı, Prof. Dr. Tahsin Görgün, Prof. Dr. Necdet Subaşı, Prof. Dr. Zekeriya Güler, Prof. Dr. Ali Rıza Temel, Prof. Dr. Hüseyin Kayapınar, Dr. Kamil Yaşaroğlu, Prof. Dr. Vehbi Baysan ve Mesut Uçakan VAV TV NASIL İZLENİR? Digiturk: Kanal 67

D-Smart: Kanal 55

Tivibu: Kanal 56

TV+: Kanal 43

Kablo TV: Kanal 45

Vodafone TV: Kanal 65

Uydu: Türksat 4A Frekans: 11999 MHz Polarizasyon: Dikey (Vertical) Sembol Oranı (Symbol Rate): 11.666 Mbaud FEC: ¾ Sabah Gazetesi