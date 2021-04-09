Robert Koçaryan Nikol Paşinyan’a dava açtı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan’a dava açtı. Bu haber “Datalex” adli bilgi sisteminden bilgilendirildi.

Koçaryan, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğinin teyit edilmesini, ihlal sonucu oluşan maddi olmayan zararın tazmin edilmesini, kendisi hakkında yapılan açıklamaları alenen reddetmeyi, neden olduğu maddi olmayan zararın tazmin edilmesini talep ediyor. Dava mahkemeye 7 Nisan’da alındı ​​ve Yargıç Arthur Mkrtçyan tarafından imzalandı. Robert Koçaryan mahkemede avukat Hayk Alumyan tarafından temsil edilmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu