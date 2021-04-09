Avrupa Halter Şampiyonasında Ermeni halterciler ilk madalyalarını kazandı, Karen Avagyan Şampiyon oldu (video)

Moskova’da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası’nda iki Ermeni halterci 8 Nisan’da Ermenistan adına ilk madalyaları kazandı.

89 kg sıklette yarışan Karen Avagyan Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı, Andranik Karapetyan ise üçüncüsü oldu.

Andranik Karapetyan koparmada önce 165, sonra da 170 kg ağırlığı başarıyla kaldırdı, fakat sonuncu yaklaşımında 175 kg ağırlığı kaldıramadı. Bu sonuçla küçük broz madalyayı kazanan Andranik Karapetyan silkmede sadece 195 kg ağırlığı kaldırdı.

Karen Avagyan ise koparmada 165, 170 ve 175 kg ağırılığı rahatça kaldırdı, silkmede ise 200 kg kaldırdıktan ve Gürcistan’ı temsil eden Revaz Davitadze’nin başarısızlıktan sonra iki harekette gösterdiği 375 kg sonucuyla Avrupa şampiyonu oldu.

Böylece Karen Avagyan koparmada küçük altın, toplam sonucuyla tekrar altın madalya kazandırdı ülkemize.

ERMENİ HABER AJANSI