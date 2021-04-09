‘Aris Nalcı – Rahip Aho, Hürmüz Diril, Zafir Pinaris, Mor Efrem ve diğer -1’ler

Avrupa Komisyonu Başkanı’na sandalye vermeyen iki erkeğin Türkiye-AB ilişkilerini ve yüz binlerce insanı Akdeniz ve Ege’ye döküp öldüreceği bir tablo varken nasıl olur da mağduriyet çıkarmam

“Kim kapıma gelirse yemek veririm.

Dini ve felsefi olarak vermem gerekiyor.

Rahip olduğum için de yalan söyleyemem.”

Mor Yakup Manastırı Rahibi Sefer (Aho) Bilecen

Bana bazen her şeyden mağduriyet çıkarıyorsun diyorlar.

Ortada Avrupa Komisyonu Başkanı’na sandalye vermeyen iki erkeğin Türkiye-AB ilişkilerini ve yüz binlerce insanın hayatını Akdeniz ve Ege’ye döküp öldüreceği bir tablo varken nasıl olur da mağduriyet çıkarmam.

Hepimiz iktidarların altında mağdur olmuşuz zaten.

ABD’de George Floyd’lar, Rusya’da Pussy Riot’lar, Navalny’ler, AB’de sayamayacağım kadar fazla yıllardır azınlık kalmış Müslümanlar veya renkli tenliler, mülteciler, kara kafalılar (ortadoğululara diyorlar) hep -1’lerde oldu.

Türkçe ve Türkiye üzerine yazdığımıza göre biz kendi -1’lerimize bakacağız. Cumhurbaşkanı bile Paskalya mesajında “Mozaiğimizin dünyaya örnek olduğunu” söyledi. Türkiye’de genelde mozaikler baraj suları altında kalır ama gelin biz o ‘mozaiğe’ biraz yakından bakalım…

Ne dersiniz?

Geçen hafta İmroz’da işkence edilerek öldürülen 86 yaşındaki Zafir Pinaris cinayetinde karar verildi. İHD Çanakkale şubesinden avukat İnci İncesağır:”Mahkeme bunu nefret cinayeti olarak değerlendirmedi.’Rum ise kesin çok zengindir ve bu para Rum’a değil, “bize” ait olmalı..” gibi bir anlayış var” diyor.

Haklı da.

Şimuni Diril ölü bulundu, Hürmüz Diril ise hâlâ bulunamadı. Devlet yetkilileri Türkiye’de kaybolan bir kişiyi bulamıyor. Dağları delip geçenler, Ukrayna’ya, Libya’ya, Karabağ’a , Suriye’de ‘çat’ diye asker gönderenler, kendi topraklarında kayıp bir Süryani’yi hâlâ bulamadı.

Mardin’de 9 Ocak’ta gözaltına alındıktan bir gün sonra tutuklanan, daha sonra serbest bırakılan Mor Yakup Manastırı Rahibi Sefer (Aho) Bilecen’in “örgüte yardım ve yataklık” iddiası ile tutuksuz yargılandığı davada 2 yıl bir ay hapis cezası verildi. Dava temyize gidecek ve belki birkaç yıl sürecek ancak Rahip’in Tanrı’nın buyruğunu yerine getirmekten başka suçu olmadığı ortada. Kapısını çalanlara yemek vermek. Aşını paylaşmak bu mozaikte suç sayılıyor.

Mozaiğin taşları yerine oturuyor mu biraz.

Gelin devam edelim.

Erzurum’daki TOKİ Ermeni Kilisesi’ni çevrelemiş yıkılsın diye bekliyor…

Emlak siteleri tapusu bir şekilde gasp edilmiş Ermeni ve Süryani kiliselerin satılık ilanlarıyla dolup taşıyor. Cemaat kalmadı diye satılıyor deniyor. Ama kimse ‘cemaat niye kalmadı?’ diye sormuyor bizden başka. Hatta artık ilanlar Ermenice veriliyor. Çaktırmadan satılsınlar diye. Mardin’de bir Süryani konağı veya kilisesini 550 ile 700 bin TL arasında almanız mümkün.

Tokat Merkez’e bağlı Yavru Köyü’nde bir ana okulunun duvarında kullanılmış bir Ermeni taşının fotosu paylaşılıyor.1800’lerde mezarı olan Soylu Garbet Ağa ve Hacı Harutyun Danoğlu’nun ruhları adına.

Birinci derece tarihi eser kategorisindeki Mardin Süryani Katolik Kilisesi’ne ait olan Mor Efrem Manastırı’nda katlı betonarme otopark yapılmak üzere kazı başlatıldı. Manastırın mülkiyetindeki araziyi belediye bir süre önce istimlak etmişti. Klasik bir Türkiye MOZAİK belediyecilik örneği. Önce yeşil alan olacak dediler. Şimdi o alanda tarihi binanın temellerinin hasar görüp yıkılmasına sebep olacağını bile bile çok katlı otopark inşa ediyor!

Bu arada hatırlıyorsunuzdur Malatya’daki Ermeni konakları vardı ya, hani yol projesi olmayan yol geçeceği söylenen ve çökecek diye mozaik belediyecilik tarafından yıktırılan. 2010’da konak için sahibine valilik 120 bin TL öneriyordu. Arsa yıkTIRılınca şimdi sahibine kamulaştırma ücreti olarak 70 bin TL önermiş. Hem suçlu hem güçlü yani. (Fikri takip)

Şimdi gelin de bu durumdan mağduriyet çıkarmayın. Bu yukarıda yazdıklarım herhangi bir Cami’nin ya da Müslüman Türk bir derneğin başına gelebilir miydi.

Hangi caminin arsasına devlet konmuş bugüne kadar.

Hangi camiyi yıktırmış.

Hangi imamı dine uyduğu için ceza verilmiştir.

İnsan kaybetmek, incitmek ve hatta hakkını gasp etmek bir Türkiye geleneği haline geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı’na koltuk vermeyenlerden daha da ne beklenir ki.

Ama yazmazsak da kanıt kalmayacak. Kendi yetiştirdikleri dinle uyuşturulmuş gelecekleri kurduracakları topluma unutturacaklar tüm bunları.

“Biz unutmayacağız” diyenler var duyar gibiyim.

Haklısınız siz unutmayacaksınız.

Ama Biz’im gibilerin içerisinde de yer alan ‘gizli milliyetçi’leri de çıkarınca azalıyoruz hep beraber, gün geçtikçe…

Cumhurbaşkanı’nın bahsettiği mozaiğe AK düşmüş.

Renkler hep beyaz sanki…

Yazı görseli: Mor Yakup Manastırı Rahibi Sefer (Aho) Bilecen

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