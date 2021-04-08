Paşinyan, Putin’le görüşmesinden memnunluğunu ifade etti ve yeterli gördü

Paşinyan, Putin’le görüşmesinden memnunluğunu ifade etti ve yeterli gördü

Putin ile bir belge imzalamadık, sadece görüşmelerde bulunduk

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Moskova Ermeni Barosu temsilcileriyle bir araya geldi.

Başbakan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesini ve konuları kısaca sundu.

Paşinyan, “Rusya cumhurbaşkanı ile çok açık ilişkiler kuruldu, son aylarda bu ilişkiler daha samimi bir hal aldı”,- dedi.

Paşinyan’a göre verimli geçen görüşmeler sonucunda herhangi bir belge imzalanmamış olmakla birlikte, bir takım belgelerden bahsedilmiş, daha önce imzalanmış belgelerin güvenlik alanında daha fazla uygulanmasına, Azerbaycan’da tutulan Ermeni savaş esirleri meselesine ve Rusya’nın desteğiyle uygulanmakta olan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri reformuna atıfta bulunulmuştur.

“Ermeni-Rus ilişkilerinin doğası stratejiktir, mevcut zorluklar dikkate alınarak bu işbirliğine daha fazla derinlik verilmelidir”,- dedi Paşinyan.

Görüşmelerde taraflar, ticari ve ekonomik bağların düzenlenmesi, ulaşım yolları ve barış güçlerinin yardımıyla Dağlık Karabağ’daki durumun çözümünün yanı sıra Avrasya alanındaki entegrasyon birliklerinde işbirliği olasılıklarını tartıştılar.

Ermenistan Kamu Radyosu