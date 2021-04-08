Ermenistan Milli Takımı FIFA sıralamasında 9 basamak ilerledi

Ermenistan Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde J Grubu’ndaki başarılı maçlardan sonra FIFA genel sıralamasında büyük bir ilerleme kaydetti.

7 Nisan tarihinde FIFA Milli Takımların yeni sıralamasını kaydetti.

Listede Ermenistan Milla Takımı tam 9 basamak ilerleyi 99’uncu sıradan 90’ıncı sırasına kadar ilerledi.

FIFA sıralamasının 1’inci sırasında son Dünya Şampiyonasında bronz madalya kazanan Belçika Milli takımı yer alıyor.

Belçika’dan sonra Fransa, Brezilya, İngiltere ve Portekiz geliyorlar.

Hatırlanacağı üzere Ermenistan Milli takımı son beş maçta sadece zafer kazandı ve Almanya’nın da yer aldığı J grubunda Almanya, Romanya, Kuzey Makedonya takımlarını geride bırakarap birinci sırada yer alıyor.

ERMENİ HABER AJANSI