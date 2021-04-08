Ayasofya İmamı Boynukalın görevden ‘ayrıldı’

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartışmalara neden olan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi’ne geri döndü. Boynukalın’ın, görevi ‘kendi isteğiyle’ bıraktığı öne sürüldü.

DUVAR – Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki görevine geri döndü.

Daha önce ilahiyat fakültesinde öğretim görevlisi olan Boynukalın’ın Ayasofya Camii’ndeki imamlık görevinden kendi isteğiyle ayrıldığı iddia edildi.

Boynukalın son olarak dün akşam Twitter’dan, ‘Başkomutan Erdoğan’ paylaşımı yapmıştı.

POLEMİKLERİN ODAĞINDA YER ALDI

Boynukalın, siyasi konulardaki tweetleri nedeniyle tepkilere neden olmuş, AK Parti içinden de eleştiriler almıştı. Kadın cinayetlerinden laikliğe, ekonomiden siyasete kadar her konuda açıklama yapan Boynukalın’a AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin “Bu açıklamalar siyasetin yükünü arttırıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum” eleştirisinde bulunmuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da “Sn. Mehmet Boynukalın Ayasofya’nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte!” uyarısında bulunmuştu. (HABER MERKEZİ)

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