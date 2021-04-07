Taşnaktsutyun, ABD’nin Ermeni Soykırımı konusundaki tutumunda bir değişiklik bekliyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni Soykırımı’nın yıldönümünde, ABD yönetiminin bu yıl pozisyonunu değiştirme şansı daha yüksek. Taşnaktsutsyun Hay Dat ve Siyasi İşler Dairesi Başkanı Kiro Manoyan bunu 6 Nisan basın toplantısında söyledi.

“Geçmişte ABD yöneticisi Soykırım gerçeğini sorguladı. Zamanla değiştiler ve artık şüphe duymuyorlar. Şimdi sadece soykırım kelimesini kullanmaktan kaçınıyorlar.” Yeni ABD Başkanı’nın, yönetiminin ve Kongre’nin iki meclisinin kararları, bu değişimin devam edeceğini gösteriyor.

“Bu yıl olasılığın daha yüksek olduğunu düşünüyorum, ancak mevcut gelişmeler engelleyebilir.” Diyen Manoyan, Ermenistan’daki bazı yetkililerin Türkiye ile ilgili açıklamalarının ABD yönetimi tarafından ikili bir süreç olarak algılanabileceğini ve “engellememeye karar verebileceğini” kaydetti. . “

Ermeni Milli Komitelerinin güncel gerçeklerdeki faaliyetlerine ve çalışmalarına değinen Manoyan, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde Amerika Ermeni Milli Komitesi’nin hem Artsakh meselesi hem de Soykırım’ın tanınması için çalıştığını söyledi.

“Şu anda Ermeni cemaati ve ABD Kongresi’nin her iki meclisi üyeleri, Soykırıma karşı tavrını değiştirme talebiyle ABD Başkanı’na seslendi.” Diyen Kiro Manoyan, bir devlet kavramı olması gerektiğini de sözlerine ekledi. Ermeni Soykırımının tanınması, Tanıma hedefleri, gereksinimleri ve bunlara ulaşmanın yoludur.”

“Dünya siyaset düşüncesinde, insanlığa karşı suç işlememeli ve süreci sadece özürle sonlandırmalı bir yaklaşım oluştu. “Farklı şekil ve boyutların sonuçları olmalı.” Özellikle Türkiye’nin Ermeni Soykırımı’nı samimi tanıması ve uygun adımlarla özür dilemesinin bölgede adil barış ve istikrarlı süreçlerin temeli olabileceğine dikkat çekti.

Ermenistan Kamu Radyosu