‘Kürtçe’ye tahammül edemiyorum’ diyen öğretmene AK Partili Miroğlu’ndan suç duyurusu

NEZİR GÜNEŞ

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, bir öğretmenin sosyal medya hesabından Kürtçe ile ilgili yaptığı paylaşım üzerine suç duyurusunda bulundu.

Öğretmenin paylaşımına tepki gösteren Miroğlu, Milli Eğitim İl Müdürlüğü nezdinde soruşturma açıldığını hatırlatarak öğretmen hakkında kendisinin de avukatı aracılığı ile suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Miroğlu, “Bu bir nefret suçudur, üstü örtülmemelidir, savcıları göreve davet ediyorum. Ve bu nefret suçunu işleyene inat: Mardin’deyim ve bugün etrafımdaki dostlarımla Kürtçe ve Arapça, az biliyor olsam da Süryani kardeşlerimle Süryanice konuşacağım” dedi.

5 Nisan 2021 tarihinde Nusaybin’de bir öğretmen, mesleğinin etiğiyle uyuşmayan bir tutumla Twitter hesabından “Artık tayinim çıkabilir mii Allahım. İnsanların Kürtçe konuşmasına tahammülüm kalmadı da” twiti atmıştı.

Sabah Gazetesi