İnsani yardım öncüleri

Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve İspanya, Ermenistan’a sağlanan insani yardım konusunda öndeler

Ocak-Şubat 2021’de Ermenistan’a 1 milyar 434,3 milyon dram veya 2 milyon 750,6 bin dolar değerinde 312,5 ton yardım malzemesi ithal edildi. Bu miktar, önceki yılın aynı dönemine göre % 18,9 daha fazladır.

Ermenistan’a gönderilen yardımların başında 801,4 bin dolar ile tekstil ürünleri gelirken, bunu 553,9 bin dolarlık çeşitli sanayi malları, 511,8 bin dolarlık kimyasal ürünlerle ilgili sanayi malzemeleri ve 464,9 bin dolarlık cihazlar ve makineler izledi.

Amerika Birleşik Devletleri 757,5 bin dolarla en çok insani yardımı gönderdi ve bu da Ocak-Şubat 2020’ye göre % 94,7 daha fazladır.

Ardından en çok insani yardım geçen yıla göre 4 kat artışla 470,7 bin dolar ile Çin’den geldi, onu geçen yılın aynı dönemine göre 115,4 kat artışla, 426,8 bin dolar ile İspanya izledi.

Ermenistan Kamu Radyosu