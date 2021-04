‘Dünya Dostluk ve Barış Köyü’nde kaçak inşaat tepkisi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) MUĞLA Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca’ Birinci Grup Anıtsal Yapı’ olarak tescillenen Fethiye’nin Kayaköy Mahallesi’nde, kaçak inşaat yapılması tepkilere neden oldu. UNESCO’nun ‘Dünya Dostluk ve Barış Köyü’ ilan ettiği Kayaköy’deki kaçak inşaat sahiplerinden Fethiye Belediyesi’nde görevli memur A.E., “Sadece biz inşaat yapmıyoruz. Bu konunun ne gibi bir haber değeri var anlamış değilim” dedi. Muğla’nın turistik ilçelerinden Fethiye’de, ilk yerleşimi 19’uncu yüzyılın başlarına kadar uzanan ve 1923 yılındaki mübadelede Rumlar tarafından boşaltıldığı için ‘hayalet köy’ olarak anılmaya başlanan Kayaköy, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Her biri ortalama 50 metrekare büyüklüğünde yaklaşık 3 bin 500 taş ev ile 2 Yunan Ortodoks kilisesi ve şapellerin bulunduğu köy, göz alıcı tarihi dokusuyla da ilgi çekiyor. Bir tepenin yamacında kurulu olan ve birbirlerinin ışığı ve manzarasını engellemeyen Kayaköy’ün taş evleri, temiz hava ve doğanın yeşil dokusuyla bütünlük oluşturuyor. Hassas Koruma Alanı statüsünde yer alan, Muğla’ya 147, Fethiye’ye 7 kilometre mesafedeki Kayaköy, egzotik yapısı ile her mevsim yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor. Kış aylarının puslu havasındaki güzelliğiyle kartpostallık görüntüler sunan Kayaköy, pandemiye rağmen yöreye gelen turistlerin uğramadan geçmediği yerlerden biri oluyor. ‘KAYAKÖY’E HEPİMİZİN SAHİP ÇIKMASI GEREKİYOR’ Koruma altındaki dünyaca ünlü Kayaköy’de, kaçak ve ruhsatsız yapılar yapılıyor. 132 ada 45 parsel ile 132 ada 37 parselde durmadan devam eden inşaatlar hem köylülerin hem de ziyaretçilerin tepkisini topluyor. Kayaköy Mahalle Muhtarı Metin Ekiz, “Mahallemizde şu an biten ve devam eden 150 kadar kaçak yapı var. Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerini gören işçiler hemen inşaattan uzaklaşıyor. Ekipler gidince tekrar çalışmalarını sürdürüyorlar. Özelikle gece saatlerinde inşaata malzeme indiriyorlar. Mahallemizin kaçak yapılarla anılmasını istemiyoruz. Yetkililerimizin kaçak yapılaşma konusunda elinden geleni yapacaklarına inanıyorum. Kayaköy’e hepimizin sahip çıkması gerekiyor” dedi. DHA muhabirinin telefonla görüştüğü kaçak inşaat sahiplerinden Fethiye Belediyesi’nde görevli memur A.E., “Sadece biz inşaat yapmıyoruz. Herkes inşaat yapıyor. Bu konunun ne gibi bir haber değeri var anlamış değilim” diye konuştu. Hürriyet Gazetesi