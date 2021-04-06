Agos nasıl kuruldu? (video)

Agos’un kurucularından Luiz Bakar, Anna Turay, Harutyun Şeşetyan, Sarkis Seropyan, Harut Özer ve Arus Yumul, 2013 yılında Ümit Kıvanç’ın moderatörlüğünde Agos’un nasıl kurulduğunu anlatmışlardı.

Hrant’ın Arkadaşları İnisiyatifi’nin 19 Ocak haftasında düzenlediği bir dizi etkinlikten biri olan söyleşi, Tophane’deki Tütün Deposu’nda gerçekleşmişti. Videonun tamamını 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı’nda izleyebilirsiniz. Söyleşiye katılanlardan Sarkis Seropyan’ı 28 Mart 2015’te kaybettik. Videoyu hem bu sayfadan hem de Agos’un yenilenen Youtube sayfasından izleyebilir, sayfamıza abone olabilirsiniz.

Agos