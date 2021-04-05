İtalya’nın bir şehri daha Karabağ’ın bağımsızlığını tanıdı

Ermenistan’ın İtalya Büyükelçiliği, İtalya’nın San Vito dei Normanni şehrinin Artsakh Cumhuriyeti’ni (Dağlık Karabağ) tanıdığını duyurdu.
Artsakh Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının tanımasına ilişkin San Vito dei Normanni belediye meclisi üyesi Vincenzo Calabretti tarafından hazılanan tasarı, belediye meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.
Tasarıda belediye meclisi, Dağlık Karabağ’a karşı saldırıları kınayarak, Artsakh Cumhuriyeti halkına dayanışmasını duyurdu.
Ayrıca San Vito dei Normanni Belediye Meclisi, İtalya hükümetine Artsakh Cumhuriyeti’ni tanıma çağrısı yaptı.
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