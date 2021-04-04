‘Karabağ’ın yeniden imarı için hazırız’

TMB’den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında iş dünyasının çatı kuruluşlarının başkanlarından oluşan heyet, Azerbaycan’da temaslarda bulundu. Resmi ziyarete katılan Eren, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in heyeti kabul ettiği görüşmede, “Müteahhitlik firmalarımız Karabağ’ın yeniden imarında gerekeni yapmaya hazırdır. Azerbaycanlı firmalarla ortaklık kurmaya da istekliyiz” diye konuştu. Eren, sektörün Azerbaycan’da bugüne kadar yaklaşık 15 milyar dolar büyüklüğünde proje üstlendiğini belirterek, şunları kaydetti: “Dağlık Karabağ’da ortaya çıkacak ihtiyaçlar ile yeniden imar çalışmalarında da Türk müteahhitlerin aktif rol üstlenmeleri ve Azerbaycan ekonomisine en iyi şekilde katkıda bulunmaları bu yıl için önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Bölgede ilk aşamada 27 milyar dolarlık bir yatırım ihtiyacı olduğu ifade ediliyor.” Milliyet Gazetesi