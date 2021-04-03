Masis Aram Gözbek Torino’da yarışacak

HYETERT – Kurucusu olduğu Boğaziçi Caz Korosu, Boğaziçi Gençlik Korosu ve MAGMA Korolarının genel sanat yönetmenliğini ve şefliğini yapan Masis Aram Gözbek, dünyanın dört bir yanından koro şefleri ile yarışacak.

Gözbek, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 2021 Fosco Corti Uluslararası Koro Şefliği Yarışmasında Türkiye’yi temsil edeceğini duyurdu. Yarışma sanat komitesinin 29 ülkeden yapılan 78 başvuru arasından yaptığı değerlendirme sonucu, dünyanın dört bir yanından koro şefleriyle birlikte kendisinin de yarışmaya hak kazandığını takipçileri ile paylaştı.

Yarışmacılar ilk turda İtalya’dan Genova Vocal Ensemble, Coro Artemusica of Valperga Kadınlar Korosu, yarı finalde Turin Chamber Choir, Coenobium Vocale of Piovene Rocchette Erkekler Korosu ve finalde İsviçre’den Zürcher Sing-Akademie olmak üzere toplam 5 farklı koro ile çalışacak.

Yarışmaya katılan şeflerin performansı dünyaca ünlü jüri üyeleri Daniel Reuss (Hollanda), Georg Grün (Almanya), Ursa Lah (Slovenya), Lorenzo Donati (Italya) ve Marco Faelli (Italya) tarafından değerlendirilecekler.

İtalyan Koro Federasyonu “Feniarco”, Piemont Korolar Derneği ve “G. Verdi” Konservatuvarı tarafından Avrupa Korolar Federasyonu “European Choral Association – Europa Cantat” ile ortaklaşa düzenlenen yarışma 25-27 Haziran’da Torino’da gerçekleşecek!

Yarışma ile ilgili daha detaylı bilgi için websitesini inceleyebilirsiniz.

Masis Aram Gözbek*

Masis Aram Gözbek

1987 İstanbul doğumlu. 2004 yılında, Radyo Boğaziçi‘nin düzenlemiş olduğu, 6. ‘Battle of the Bands’ yarışmasında grubuyla birincilik ödülünü aldı. 2005’te KASDAV Liselerarası Müzik Yarışması’nda, yapmış olduğu düzenlemeyle 3.lük ödülü aldı. 2005-2007 yıllarında TRT İstanbul Radyosu Gençlik Korosu’nda görev aldı. 2007-2011 yılları arasında BÜMK Caz Korosu’nun şefliğini üstlendi. ‘Dante’nin Son Günü’ isimli eseri, 3. Genç Besteciler Şenliği’nde seslendirildi. Çok sesli koro için çeşitli düzenlemeler ve besteler yaptı. Düzenlemeleri başta Boğaziçi Caz Korosu tarafından olmak üzere birçok yerde seslendirildi. Bestelerinden ‘Alive’ ile 2011’de Avusturya’nın Graz kentinde düzenlenen Dünya Korolar Şampiyonası’nda ‘Dünya Şampiyonluğu’na, ‘Alive II’ ile 2012’de Cincinnati, ABD’de düzenlenen 7. Dünya Koro Olimpiyatları’nda altın madalyaya layık görüldü.

ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çin, Fransa, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre, Letonya, Macaristan, Makedonya, Sırbistan, Slovenya gibi ülkelerde sayısız yarışma, festival ve ustalık sınıfına katıldı. Denes Szabo, Tõnu Kaljuste, Simon Carrington, Volker Hempfling, Johannes Prinz, Georg Grün, Elisenda Carrasco i Ribot, Bernd Spitzbarth, Wim Van Herk, Welfhard Lauber, Michael Reif, Maria Tönnesmann, Sabine Horstmann, Patrik Andersson, Franz Jochum gibi isimlerle şeflik; Par Lindgren, Richard Ayres ve David Lang ile bestecilik çalıştı. Georg Grün yönetimindeki HfM Saar Conductors’ Academy 2016 ve 2017’de final konserini yöneten şeflerden biri oldu. Boğaziçi Caz Korosu‘yla, iki ‘Dünya Şampiyonluğu’ dahil uluslararası birçok ödül kazandı, yurt içi ve yurt dışında sayısız performansa imza attı. İçlerinde, sayısız dünya şampiyonluğu sahibi Hollandalı dünyaca ünlü koro Dekoor Close Harmony, Belçikalı ‘La Choraline’ ve İsviçre Gençlik Korosu’nun da bulunduğu birçok prestijli koroyla atölye çalışmaları ve performanslar gerçekleştirdi. Yapımında Mert Fırat, Arif Pişkin, Vedat Yıldırım gibi isimlerin de bulunduğu ‘Yakaranlar’ tiyatro projesinin müzik direktörlüğünü ve Türkiye’de ilk defa Türkçe seslendirilen ‘Annie’ müzikalinin koro şefliğini yürüttü.

2008 yılında, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü’nden ayrılıp, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları, Kompozisyon Bölümü’ne başladı. Ertesi yıl, MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Bölümü’nü kazandı ve Maestro Cem Mansur‘la çalışmalarına halen devam etmektedir.

2013’te, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlük Özel Ödülü ve 19. TOYP (Ten Outstanding Young Persons) Türkiye Finali’nde, Kültürel Başarı kategorisinde ‘Türkiye’nin En Başarılı Genci’ ödülünü aldı. 2014 yılında ise Bulgaristan‘ın Varna kentinde düzenlenen ’35th International May Choir Competition’da ‘Genç Şef Özel Ödülü’ne ve ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu’nun düzenlediği 4. Kristal Ağaç Ödülleri’nde müzik alanında ‘Yılın Girişimcisi’ ödülüne layık görüldü. 2018 yılında, Belçika‘da 66.’sı düzenlenen Avrupa Genç Müzisyenler Festivali‘ne Türkiye’den ilk jüri üyesi olarak ve İsviçre’de 11.’si düzenlenen Avrupa Gençlik Koroları Festivali‘ne konuk şef olarak davet edildi. Her yıl Bulgaristan‘da düzenlenen ve ‘European Grand Prix’nin 6 ayağından biri olan International May Choir Competition, Varna‘ya jüri üyesi olarak davet edildi. Temmuz 2019’da Hong Kong’da düzenlenen Dünya Koro Şefliği Yarışmasında son 12 finalistten biri oldu. MAGMA & Boğaziçi Caz Korosu Ailesiyle birlikte Kültürlerin Sesi Projesini başlattı ve Türkiye’nin 7 farklı ilinde 7 farklı dilde şarkı söyleyecek koroların kurulmasına öncülük etti. Son olarak, Türkiye’nin dört bir yanından koro müziğine gönül vermiş herkesi bir araya getirmek, bir koro oluşturmak isteyen kişi ve kurumlarla deneyimlerini paylaşmak için KOROHANE platformunu hayata geçirdi.

Kurucusu olduğu Boğaziçi Caz Korosu, Boğaziçi Gençlik Korosu ve MAGMA Korolarının genel sanat yönetmenliğini ve şefliğini sürdürmekte, bir yandan da Mor ve Ötesi, Sertab Erener, Nil Karaibrahimgil, Yasemin Mori ve Ali Kocatepe gibi sanatçılarla çalışmalarına devam etmektedir. Aynı zamanda da, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerindeki okul ve çeşitli kurumlarda koro müziği ile ilgili atölye, söyleşi ve konser çalışmaları yapmaktadır. 2018 yılından bu yana Yücel Kültür Vakfı mütevelli heyeti üyesidir.

*Kaynak: Magma Koro Websitesi