Türkiye’nin müdahalesi teyit edildi

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin 44 günlük savaşa katılımını doğruladı

ABD Dışişleri Bakanlığı “Ülkelerin 2020 İnsan Hakları Raporu” açıklamasının Ermenistan bölümünde, geçen yıl Ermenistan’da yaşanan olaylara değindi.

Artsakh’daki 44 günlük savaşla ilgili bölümde, “Azerbaycan, Türkiye’nin desteğiyle dört bölgenin kontrolünü yeniden ele geçirdi ve 9 Kasım bildirisi ile üç bölge çatışmasız bir şekilde Azerbaycan’a geçti”,- denmektedir.

Böylece ABD Dışişleri Bakanlığı da Türkiye’nin savaşa katılımını ve Azerbaycan’a desteğini teyit etmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu