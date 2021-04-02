Karabağ’ın başkenti Stepanakert’te iki mahallede konut inşaatı öngörülüyor

Savaş sonucunda Artsakh’ın (Karabağ) başkenti Stepanakert’te yaklaşık 40 bina tamamen yıkıldı. Stepanakert Belediye Başkanı yardımcısı Samvel Ghulyan açıklamalarda bulunarak bu yapıların sıfırdan restore edileceğini bildirdi. Bu binalarda yaşayan 200’den fazla vatandaşlara yaşaıkları evlerin kullanılmaz hale geldiğine dair özel belge verilmiş.

Başkent Stepanakert’te mevcut sorunların arasında konutların restorasyonu ve açık akan kanalizasyonlar meselesi belirtti.

Konut sorununun savaştan önce de mevcut olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Yardımcısı savaştan sonra Karabağ’a geri dönen insanların çoğunun başkent Stepanakert’te yaşamak istediklerini açıkladı.

Böylece Stepanakert’in iki mahallesinde konut inşaat çalışmaları da öngörülüyor.

ERMENİ HABER AJANSI