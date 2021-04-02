Ermenistan’da badem üretimi

Kuveytli işadamı, iki yıl içinde Armavir’de 350.000 badem ağacı dikecek

31 Mart’ta Ermenistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan, Armavir bölgesinde bulunan Al-Abdaliah Group LLC’nin mega-tarım kompleksini ziyaret etti.

Yatırım hacmi 30 milyon dolar kompleksin yatırımcısı Kuveyt’li işadamı Khalifa Al-Fadala, 1.121 hektarda, 2021-2022 yıllarında 350 bin badem ağacı dikileceğini belirtti.

Ekonomi Bakanı, “Hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor, ilk 55.000 ağaç bir ayda dikilecek”,- dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu