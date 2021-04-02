Ermenistan’da Armen Tatoyan’ın ratingi yükseliyor

Ermenistan’da yapılan bir anketin sonuçlarına göre en yüksek puan 3,7 ile İnsan Hakları Savunucusu (Ombudsman) Arman Tatoyan’a verildi

Ermenistan’da “GALLUP” kuruluşunun ortaklarından MP LLC’nin direktörü Aram Navasardyan, anket sonuçlarını bir basın toplantısı ile açıkladı.

Navasaryan, vatandaşlardan sundukları isimlere karşı tutumlarının derecelendirilmesinin istendiğini kaydetti. 1 puan en düşük, 5 puan en yüksek not olarak değerlendirmeye alındı ve alınan puanlara göre ortalama bir puan belirlendi.

Buna göre en yüksek notu İnsan Hakları Savunucusu (Ombudsman) Arman Tatoyan 3,7 puan ile aldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 2,7 puan,

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan 2,4 puan,

Ermenistan’ın ikinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan 2,1 puan,

Muhalif lider (Müreffeh Ermenistan Partisi) Gagik Tsarukyan 2.1 puan,

Muhalif lider (Aydınlık Ermenistan partisi) Edmon Marukyan 1,9 puan,

Ermenistan’ın üçüncü başkanı Serj Sarkisyan 1,6 puan,

Muhalif siyasetçi (Taşnaksutyun) İshkhan Sağatelyan 1,5 puan ve

Muhalefetin ortak Başbakan adayı Vazgen Manukyan 1.5 puan aldı.

Bununla beraber parti olarak bakıldığında önümüzdeki Pazar günü parlamento seçimleri yapılırsa ankete katılanların %31,7’si iktidardaki “İm Kaylı” (Benim Adımım) ittifakına oy vereceğini söylüyor. Benim Adımım ittifakını % 5,9 ile İkinci Cumhurbaşkanı Koçaryan, %4,4 ile Müreffeh Ermenistan, %2,2 ile Aydınlık Ermenistan, %2,4 ile Ermenistan Cumhuriyetçi Parti, %2,1 ile Taşnaksutyun, %1 ile (Karabağ Savaşı sonrası kurulan) Anavatan Kurtuluş Hareketi, takip etti.

Ankete katılanlardan , Ermenistan’ın hangi ülkelerle veya birliklerle işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini düşündükleri de soruldu.Yanıtlar şöyle sıralandı:

Rusya ile %62.9, Amerika Birleşik Devletleri ile % 6.4, Fransa ile %6.4, Avrupa Birliği ile %5.2, Çin ile %2.6, İran ile %2.4..

26-29 Mart tarihlerinde telefonla yapılan anketlere 801 kişi katıldı.

(Ermenistan Kamu Radyosu, Ajanslar))

Agos