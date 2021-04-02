Artsakh publishes names of 52 servicemen killed in action

Siranush Ghazanchyan
Artsakh’s Defense Army has published the names of 52 servicemen killed in action during the Azerbaijani-Turkish aggression in fall 2020.
Volunteer Kotsinyan Sergo Hovik, born in 1977
Martirosyan Aram Arthur, born in 2000
Volunteer Ananyan Gevorg Genadik, born in 1989
Guleyan Rubik Melkon, born in 2000
Melkonyan Avetik Tatul, born in 2001
Madoyan Davit Vahan, born in 2001
Hakobyan Sergey Gevorg, born in 2001
Reserve Mirgiyan Armen Maghakel, born in 1999
Yeghiazaryan Saro Eduard, born in 2001
Volunteer Chechenov Misha Volod, born in 1959
Volunteer Nikoyan Shahvalad Vardan, born in 1960
Khachatryan Arman Armen, born in 2001
Barseghyan Arthur Vardan, born in 2001
Avdalyan Mihran Armenak, born in 1993
Harutyunyan Sergey Eduard, born in 1980
Antonyan Arthur Manuk, born in 1997
Hovhannisyan bAnushavan Gagik, born in 1999
Volunteer Azaryan Gevorg Surik, born in 1989
Sukiasyan Artak Armen, born in 2001
Movsesyan Vahagn Donik, born in 2002
Davtyan Hovhannes David, born in 1999
Garagavuryan Grigor Andranik, born in 2000
Mkrtchyan Robert Edgar, born in 2002
Avagyan Eric Vrezh, born in 2001
Militosyan Vrezh Garik, born in 2002
Nazaryan Avag Arthur, born in 2001
Vahan Gagik Sahakyan, born in 2001
Avoyan Zaven Vahe, born in 2002
Petrosyan Seyran Karen, born in 2001
Margaryan Hovik Hamlet, born in 2000
Mirzoyan Aren Aghabek, born in 2001
Grigoryan David Lyova, born in 2000
Aghabekyan Hamlet Arayik, born in 2002
Asaturyan Henrik Levon, born in 2000
Hovhannesyan Hovhannes Karen, born in 2001
Gevorgyan Zhorzh Arsen, born in 2000
Reserve Grigoryan Arthur Telman, born in 1978
Karapetyan Arman Artyom, born in 2002
Nikoghosyan Rafik Samvel, born in 1995
Karsyan Hayk Levon, born in 1995
Reserve Avetisyan Paylak Mnatsakan, born in 1982
Reserve Baghdasaryan Smbat Mikayel, born in 1991
Reserve Hovsepyan Suren Vladimir, born in 1979
Reserve Gevorgyan Hrachya Vachik, born in 1983
Reserve Barnjyan Abraham Artashes, born in 1993
Lokyan Kamo Hayk, born in 2001
Hajoyan Artak Sevada, born in 1983
Petrosyan Gevorg Gharib, born in 1990
Ghazaryan Rafik Marat, born in 1982
Gharibyan Seyran Hmayak, born in 1983
Reserve Poghosyan Grigor Paylak, born in 1992
Reservist Avetisyan Avetis Aram, born in 1986
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