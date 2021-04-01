Putin ile Aliyev, Dağlık Karabağ’daki durumu ve koronavirüsle mücadeleyi konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Dağlık Karabağ’daki durumu istişare eden Putin ve Aliyev, durumun genel olarak istikrara kavuşmasından ve ateşkes rejimine tümüyle uyulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Putin ve Aliyev, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk’un Bakü’de yaptığı görüşmeler ışığında, 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021’de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri tarafından kabul edilen ortak açıklamalara uygun olarak yürütülen Güney Kafkasya’da ekonomik ilişkilerin ve ulaşım ağlarının kurulmasına yönelik çalışmaların gidişatını ele aldı.

Bu bağlamda taraflar, üç ülkenin başbakan yardımcılarının eş başkanlığında kurulan çalışma grubunun şimdiye dek yürüttüğü faaliyetleri takdir etti.

Rusya ve Azerbaycan liderleri, koronavirüsle mücadele de dahil ikili gündemdeki güncel konularda görüş alışverişi yaptı.

İki lider, Rusya-Azerbaycan stratejik ortaklığını güçlendirmeye devam etme ve karşılıklı çıkarlara dayanan projeleri teşvik etme niyetinde olduklarını teyit etti.

Sputnik Türkiye