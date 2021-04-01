Mor Efrem Manastırı’nda katlı otopark kazısı

Birinci derece tarihi eser kategorisindeki Mardin Süryani Katolik Kilisesi’ne ait olan Mor Efrem Manastırı’nda katlı betonarme otopark yapılmak üzere kazı başlatıldı.

Mardin’deki Süryani Katolik Kilisesi’ne ait olan Mor Efrem Manastırı’nın yerine “katlı betonarme otopark” yapılmak istendiği için kazı başlatıldı. Manastır yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Birinci dereceden tarihi eser

Turabdin’de Süryanilerin sayısız kutsal mekan ve kalıntılarına yapılan saldırı ve gasplara bir yenisi daha eklendi. Mardin Belediyesi, birinci derece tarihi eser kategorisindeki Mardin Süryani Katolik Kilisesi’ne ait olan Mor Efrem Manastırı’nda katlı betonarme otopark yapılmak üzere kazı başlattı.

Gazete Sabro’nun haberine göre, kazının devam etmesi durumunda manastır yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Paylan: “İnşaatı neden durdurmuyorsunuz?”

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır milletvekili Garo Paylan, konuyu meclis gündemine taşıyarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, “Mor Efrem Manastırı’ndan “yeşil saha” bahanesiyle gasp edilen alan üzerine yapılan katlı otoparkın tarihi manastırın varlığı için bir tehdit olduğunu bilmiyor musunuz?” diye sordu.

“Mardin’de Mor Efrem Süryani Katolik Manastırı arazisine katlı betonarme otopark yapmak amacıyla kazı çalışmalarına başlanmıştır. Bu inşaatın 1884’te inşa edilen ve birinci derecede tarihi eser olan manastıra ciddi zararlar vereceği değerlendirilmektedir” diyen Paylan, Bakan Ersoy’a şu soruları yöneltti:

*Süryani manastırının arazisinde yapılan otopark inşaatını neden durdurmuyorsunuz?

*Süryani Mor Efrem Manastırı’ndan “yeşil saha” bahanesiyle gasp edilen alan üzerine yapılan katlı otoparkın tarihi manastırın varlığı için bir tehdit olduğunu bilmiyor musunuz?

*Anadolu coğrafyasındaki; Ermeni, Süryani, Rum ve benzer kadim kültürlere ait kilise, manastır, mezarlık gibi tarihi mekanlara karşı uygulanan yoketme politikasına neden dur demiyorsunuz?

İstanbul Süryani Katolik Vakfı’da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, duruma tepki gösterdi:

Mardinde tarihi Mor Efram Süryani Katolik Manastırınının mülkiyetinde olan arazinin bir kısmını yılar önce yeşil alan olacak diye istimlak eden Belediye şimdi o alanda tarihi binanın temellerinin hasar görüp yıkılmasına sebep olacağını bile bile çok katlı otopark inşa ediyor!! — İstanbul Süryani Katolik Vakfı (@SuryaniKatolik) April 1, 2021

Mor Efrem Manastırı hakkında

Süryanilerin Antakya Patriği Cercis Şelhet döneminde yaptırılan Manastır’ın kitabesinde, Metropolit Mor Yakup Matay Ahmardakno tarafından 1884 yılında takdis edildiği biliniyor.

Mor Efrem Manstırı, 1969 yılında da “Yeşil Saha” beyanıyla gasp edildi.

Diyarbakırkapı Mahallesi’nde bulunan Manastır, 1884 -1933 yılları arasında kullanılıyordu. O tarihten sonra 12 yıl askeri hastane olarak kullanılan Manastır ve kilise bir daha kullanılamadı.

Mimarisinin Deyrulzafaran Manastırı’na benzetildiği bilinen ve geniş bir alana yayılan Manastırın güney kesiminde büyük bir kilisesi de mevcut.

(SO)

bianet