Mardin’de Mor Efrem Manastırı arazisine otopark

HDP Milletvekili Garo Paylan Mardin’de Mor Efrem Manastırı arazisine inşa edilen otoparkla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a soru önergesi yöneltti.

Paylan’ın soru önergesi şöyle:

“Mardin Diyarbakırkapı Mahallesi’nde bulunan ve Süryani Katolik cemaatine ait birinci derece tarihi eser olan Mor Efrem Manastırı arazisine katlı betonarme otopark yapmak amacıyla kazı çalışmalarına başlandığı bilgisi sosyal medya ve basına fotoğraflarıyla beraber yansımıştır.

Süryani Katolik Vakfı’ndan 1969 tarihinde “yeşil saha” beyanıyla istimlak edilen arazide yapılan bu inşaatın 1884’te inşa edilen manastıra ciddi zararlar vereceği değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda;

Süryani manastırının arazisinde yapılan otopark inşaatını neden durdurmuyorsunuz? Süryani Mor Efrem Manastırı’ndan “yeşil saha” bahanesiyle gasp edilen alan üzerine yapılan katlı otoparkın tarihi manastırın varlığı için bir tehdit olduğunu bilmiyor musunuz? Anadolu coğrafyasındaki; Ermeni, Süryani, Rum ve benzer kadim kültürlere ait kilise, manastır, mezarlık gibi tarihi mekanlara karşı uygulanan yoketme politikasına neden dur demiyorsunuz?”

Agos