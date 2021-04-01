Lübnan Maruni Patriği Rai’den Hizbullah’a: Tarafsızlığa niye karşısınız? Beni zorla mı savaşa göndereceksiniz?

Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, Hizbullah’ı kararı alma konusunda kendilerine danışmadığını, kararları tek başına aldığını vurgulayarak, “Tarafsızlığa niye karşısınız? Beni zorla mı savaşa göndereceksiniz yani? Lübnan’ın sürekli savaşta kalmasını mı istiyorsun?” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yayımlanan bir videoda, Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, Hizbullah’a atıfta bulunarak, ülkeyi bölgesel çatışmalara çekmenin ülkenin çıkarlarına olmadığını söyledi.

https://twitter.com/skynewsarabia/status/1377504216550412288​

Videoda ABD ve Kanada’da yaşayan Lübnanlılara seslenen Rai, Hizbullah’a şu soruları yöneltiyor:

“Onlara şunu söylemek istiyorum: Siz niye tarafsızlığa karşısınız? Beni zorla mı savaşa göndereceksin yani? Lübnan’ın sürekli savaşta kalmasını mı istiyorsun? Savaşmaya başladığında fikrimi soruyor musun? Suriye’ye, Irak’a ya da Yemen’e gitmek için onayımı alıyor musun? Anayasa’nın, savaş ve barış kararının hükümetin üçte ikisinin oyuyla alınabileceğini belirtmesine rağmen, İsrail’le savaş ya da barış ilan ettiğinde, hükümete danışıyor musun?”

“Bizim yaptığımız şey senin de çıkarına, ancak sen ne benim çıkarımı ne de halkın çıkarını önemsiyorsun” diyen Rai, Hizbullah tarafından kendilerine gelenlerin olduğunu belirterek şunları ekledi: “Bize ‘Bu silahlar bize karşı, artık taşıyamıyoruz’ diyorlar. Çünkü onlar da bizim gibi aç.”

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan’da Müslüman ve Hristiyan dinlerine mensup mezhep eksenli siyasi güçler, aylardır yeni hükümeti kurma konusunda anlaşamıyor.

Maruni Patriği Rai, 17 Ağustos 2020’de başkent Beyrut’taki bir ayin sırasında Hizbullah’ın silahlarına işaret ederek, ordunun dışındaki bir gücün elindeki silahlara meşruiyet verilmemesi gerektiğinin altını çizmişti. Rai, söz konusu konuşmasında Lübnan’ın bölgede tarafsız kalmakla istikrarını koruyabileceği önerisinde bulunmuştu.

Patrik’ten gelen söz konusu çağrı, Hizbullah başta olmak üzere bazı siyasi kesimler tarafından eleştirilmişti.

Sputnik Türkiye