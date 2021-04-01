KUTSAL PERŞEMBE – SON YEMEK HATIRASI

Kıdemli Peder Krikor Damadyan

Kutsal Hafta’nın bu günü kilise için büyük önem arz eder.

Krisdos üç yıl boyunca İncil’i vaaz etti, İyi Haber’i paylaştı. Son Fısıh Bayram’ında öğrencileri ile birlikte sofrada paydaş olmayı arzu etti.

Krisdos, Surp Badarak Sırrı’nı bu sofrada ihdas etti. Ve Surp Badarak Sırrı’nı öğrencilerine ve o yoll da kiliseye emanet etti. Kilise dün, bugün ve yarın ebediyete kadar, Krisdos’un ikinci kez gelişine kadar bu emanete sadık kaldı, kalıyor ve kalacak.

Surp Badarak sunulurken Krisdos’un kurtarıcımız olduğunu, bizim kurtuluşumuz için eziyetlere katlandığını, çarmıha gerildiğini, gömüldüğünü, üçüncü günde dirildiğini, göğe yükseldiğini ve Göksel Baba’nın sağında oturduğunu, görkemiyle ikici kez dünyaya döneceğini hatırlıyor ve imanımızı tazeliyoruz.

Krisdos bu sofrada “yemek sırasında eline ekmek aldı, şükran duasını yapıp ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi. «Alın, yiyin» dedi, «bu benim bedenimdir.» Sonra bir kâse alıp şükretti ve bunu öğrencilerine vererek, «Hepiniz bundan için» dedi. «Çünkü bu benim kanımdır, günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır”.

Surp Badarak sunulurken Krisdos’un sözlerini hatırlıyoruz: “Size doğrusunu söyleyeyim, İnsanoğlu’nun bedenini yiyip kanını içmedikçe, sizde yaşam olmaz. Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim. … Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, ben de onda” (Yuhanna, 6.54, 56).

Kilise her fırsatta bu sözlerin önemini ve imanlıların Surp Badarak’a katılmalarının, Rabbin Sofrası’na paydaş olmanın gereğini vurgulamaktadır. Surp Badarak’a katılarak vaftiz andımızı tazeliyoruz. Ayrıca günaha olan bağlarımızdan Krisdos’un kanın sayesinde kurtulduğmuzu ve Göksel Baba’nın evlatlığına kabul edildiğimizi hatırlıyoruz.

Bu yıl kiliselerimizde Kutsal Hafta günlerinde ayinler cemaate kapalı olarak yapılıyor. Tören saatleri dışında kiliselerimizde dua edebilir ve kilise din görevlisinden Surp Hağortutyun almak istediğinizi söyleyebilir ve Rabbin Sofrası’na paydaş olabilirsiniz.

Tanrı hepimizin dualarını kabul etsin.

https://www.facebook.com/krikor.damadyan/posts/2922731411295374