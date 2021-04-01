KUTSAL PERŞEMBE – AYAK YIKAMA ANISI

Kıdemli Peder Krikor Damadyan

Kutsal Perşembe günü, Krisdos Surp Badarak Sırrı’nı ihdas etti, Bu çok önemli gelişmenin yanında Krisdos’un önemli bir ders verdiğinin tanıkları oluyoruz. Bu ders Krisdos’un verdiği alçakgönüllük dersidir.

Kurtarıcımız Krisdos, Göksel görkeminden soyunarak dünyaya geldi ve sevgi dolu yüreğiyle öğrencilerini sevdi. Hatta birkaç saat sonra kendisini ele verecek olan Yahuda’yı da sevdi. Diğer öğrencilerinin yanısıra kendisini ele verecek olanın da ayağını yıkadı.

Bu bölümü Yuhanna İncilinden okuyalım:

“Fısıh bayramından önceydi. İsa, bu dünyadan ayrılıp Baba’ya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları sevmiş olarak sonuna kadar sevdi. Akşam yemeği sırasında İblis, Simun oğlu Yahuda İskariyot’un yüreğine İsa’yı ele verme isteğini koymuştu bile. İsa, Baba’nın her şeyi kendisine emanet ettiğini, kendisinin Tanrı’dan çıkıp geldiğini ve Tanrı’ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstlüğünü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı.

İsa, Simun Petrus’a geldi. Simun, «Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın?» dedi.

İsa ona şu cevabı verdi: «Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın, ama sonra anlayacaksın.»

Petrus, «Benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın!» dedi.

İsa, «Seni yıkamazsam yanımda yerin olmaz» cevabını verdi.

Simun Petrus, «Rab, o halde yalnız ayaklarımı değil, ellerimi ve başımı da yıka!» dedi.

İsa ona dedi ki, «Yıkanmış olan tamamen temizdir; ayaklarının yıkanmasından başka şeye ihtiyacı yoktur. Sizler temizsiniz, ama hepiniz değil.» İsa, kendisini kimin ele vereceğini biliyordu. Bu nedenle, «Hepiniz temiz değilsiniz» demişti.

Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. Onlara, «Size ne yaptığımı anlıyor musunuz?» dedi. «Sizbeni Öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim. Ben Rab ve Öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım; öyleyse, sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek verdim. Size doğrusunu söyleyeyim, köle efendisinden üstün değildir. Elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız, size ne mutlu!”

Ayak yıkama töreni sıradan bir tören değildir. Bu törenle Krisdos’un gösterdiği alçakgönüllükten payımızı almak için dua edelim. Yuhanna’nın evrensel mektubunda belirttiği gibi “gözümüzle gördüğümüz insan kardeşimizi severek gözümüzle görmediğimiz Tanrı’yı sevdiğimizi ikrar edelim”

Tanrı hepimizin dualarını kabul etsin.

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