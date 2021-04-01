Kamuoyu yoklamalarına göre Arman Tatoyan, Ermenistan’ın en üst sıradaki figürü

Ermenistan’da yapılan anket sonuçlarına göre en yüksek puanı 3,7 puanla İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan’a verildi. Ermenistan’daki “GALLUP Uluslararası Derneği” nin tam üyelerinden “MPG” LLC’nin direktörü Aram Navasardyan, bunu 31 Mart basın toplantısında söyledi.

Navasaryan, vatandaşlardan aşağıdaki rakamlara karşı tutumlarının derecelendirilmesinin istendiğini kaydetti. 1 puan minimum, 5 en yüksek not ve ortalama not verildi.

“En yüksek not İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan’a verildi 3,7 puan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 2,7 puan, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan 2,4 puan, Ermenistan’ın ikinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan 2,1 puan, Gagik Tsarukyan 2.1 puan, Edmon Marukyan 1,9 puan, Ermenistan’ın üçüncü başkanı Serj Sarkisyan 1,6 puan, İshkhan Sağatlıan 1,5 puan ve Vazgen Manukyan 1.5 puan aldı. Arthur Vanetsyan 1,4 puan aldı”

26-29 Mart tarihlerinde telefonla yapılan anketlere 801 kişi katıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu