Türkiye’den ABD’ye 4 maddede sözde Ermeni Soykırımı mesajı

ABD’de yeni Başkanı Joe Biden’in seçim kampanyası sürecinde Ermeni lobisine şirin gözükmek için ‘soykırım’ ifadesini kullanacağı mesajı Ankara’da rahatsızlık yarattı. Ankara bu konuda arka kapı diplomasisi yürütürken, geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldi. Türkiye, bu konudaki çekincelerini 4 başlık altında ABD’ye illetti.

24 Nisan yaklaşırken, Türkiye ABD’ye sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili 4 önemli mesaj gönderdi. Bugüne kadar ABD başkanları 24 Nisan’da yayınladıkları mesajlarda ‘soykırım’ ifadesi yerine ‘büyük felaket’ ifadesini kullanmıştı.

ERMENİ LOBİSİNE ŞİRİN GÖRÜNMEK İÇİN…

ABD’de yeni Başkanı Joe Biden’in seçim kampanyası sürecinde Ermeni lobisine şirin gözükmek için ‘soykırım’ ifadesini kullanacağı mesajı Ankara’da rahatsızlık yarattı. Ankara bu konuda arka kapı diplomasisi yürütürken, geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldi. Türkiye, bu konudaki çekincelerini 4 başlık altında ABD’ye illetti.

HUKUKİ ZEMİNİ YOK

Edinilen bilgiye göre Türkiye bunun hukuki zeminin olmadığını, ‘soykırım’ denilmesi için bir mahkemenin kurulması gerektiğine dikkat çekti. Buna örnek olarak Ruanda ve Srebrenitsa soykırımlarını örnek gösterdi.

Sabah Gazetesi