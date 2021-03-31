Apple şirketinin bağımsız tamiri destekleyen programı Ermenistan’da da hayata geçirilecek

Apple şirketinin bağımsız tamirini teşvik eden Independent Repair Provider programı Ermenistan’da da hayata geçirilecek.

Bu program tamir hizmetleri sağlayanlar için şirketin resmi orijinal yedek parçalarına, araçlarına, kılavuzlara ve garanti dışı tamir sürecine ulaşımı teklif ediyor.

Yakında bu program çok daha geniş bir coğrafi kapsayacak ve Ermenistan da dahil olmak üzere 200 küsür ülkelerde faaliyete geçecek. Tahminlere göre Ermenistan’da bu program 2021 yılının sonuna kadar işlemeye başlayacak.

Tamir hizmetleri sunan programın tüm katılımcılara ücretsiz eğitim sağlanacak Apple şirketi tarafından.

Independent Repair Provider programı 2019 yılında başladı ve 2020 yılında Avrupa Birliği, Kanada’da da yayıldı.

Şu an itibarıyla tamir gerçekleştiren 1500 küsür bağımsız uzman var ve onlar ABD’de, Kanada’da, Avrupa Birliği ülkelerinde tamir servisi sağlamaya devam ediyorlar.

ERMENİ HABER AJANSI