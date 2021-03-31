Anastasiadis’ten Hellim şerefine Türkçe tweet!

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs’ın geleneksel peyniri olan hellimin coğrafi tescilini onayladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, hellimin coğrafi tescilini almasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşım ise şaşırttı. Anastasiadis paylaşımında “Bugün halloumi/hellim ve yurdumuz için bir dönüm noktasıdır. AB, ürünümüzü CİT ürünü yapıyor. Kıbrıslı Rum ve Türk dâhil olmak üzere, tüm Kıbrıslı üreticilerin yararına bir koruyucu kalkan ve ulusal ürünümüzün ihracatının artması için büyük bir perspektif yaratılıyor” ifadelerini kullandı. Sadece Kıbrıs’ta üretilen ve belli standartları karşılayan tescilli hellim peyniri bundan sonra “hellim” veya “hallumi” adıyla, ya da her iki isim birden kullanılarak Avrupa Birliği’nde satılabilecek. Karar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise temkinli karşılandı. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, kararlarla ilgili bazı çekinceleri olduğunu kaydederek, olumlu karşıladıkları düzenlemelerin Kıbrıs Türk tarafıyla henüz paylaşılmadığını belirtti. Kelle, “Bizler, sağlıklı üretim denetimlerinin tarafsız kişilerce yapılmasını talep etmiştik ama aldığımız bilgi, bu denetimin Rum Tarım Bakanlığı’nın atadığı kişi tarafından yapılacağı yönünde” dedi.

Milliyet Gazetesi