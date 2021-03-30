NFT çılgınlığı Yahudi dünyasında da devam ediyor

Pazar günü sosyal medya platformlarının Pesah etkinliğinde dijital bir Matsa (hamursuz) yer aldı. NFT (değiştirilemez jeton) şeklindeki eser müzayede de satışa çıktı. Gelirleri ise bağışlanacak.

Son zamanların popüler uygulaması Clubhouse ve Buzzfeed sosyal medya platformları pazar günü, birkaç ünlü konuk, haham, Holokost Kurtulanı ve hayırseverlerle bir Pesah Sederine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte müzayedeye çıkacak matsa temalı bir NFT sanat eseri yer aldı.

Matsa temalı NFT’den elde edilen gelirler, COVID-19 için yardım, akıl sağlığı bilinci, nefretle mücadele ve gıda güvenliği gibi mevcut girişimler de dahil olmak üzere bireylere ilham vermek için sanatsal, eğitici, hayırsever ve ruhani etkinlikler üretmeyi ve desteklemeyi misyon edinen ve kâr amacı gütmeyen ‘Value Culture’ kuruluşuna bağışlanacak.

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in kız kardeşi Randi Zuckerberg etkinliğin yapımcılığını üstlendi.

Matsa temalı NFT için https://www.valueculture.org adresinden teklif yapabilirsiniz. Son gün 30 Mart, saat 21.00.

Şalom Gazetesi