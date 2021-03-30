İzzet Pinto Türkiye´nin en pahalı NFT tweetini satın aldı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, “Bu tweet bir ´sanat eseri´dir” şeklindeki paylaşımını NFT formatında 10 bin dolara satarak gelirin Darüşşafaka´ya bağışladığını açıkladı. Söz konusu tweeti İzzet Pinto satın aldı.

Özdemir, “NFT Twit satışından elde edilen gelirin tamamı olan 78.989 YTL tutarındaki bağışı az önce Darrüşafaka hesabına yatırmayı başardım. Bu vesile ile yeni bir de kampanya açtım. ‘Cüneyt Özdemir Bağış Kampanyası’ ile siz de çocuklarımıza destek olabilirsiniz. Teşekkürler @IzzetPinto78” diye yazdı.

İzzet Pinto

Tweeti satın alan İzzet Pinto, 8 yaşında Büyükada pazarında başladığı ticaret hayatında hızla ilerlemeye devam ediyor. Şu anda Türk dizilerini yurt dışına pazarlamasıyla tanınan İzzet Pinto’nun yurt dışına sattığı en ünlü diziler, Binbir Gece, Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl.

Şalom Gazetesi