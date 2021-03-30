Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Rusya’yla ilişkilerde yol haritası oluşturulmasını önerdi

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Rusya ile ilişkilerde mevcut gerçekliklere ve karşılıklı çıkarlara dayanan bir yol haritası oluşturulması önerisinde bulundu.

‘Avarot’ gazetesine demeç veren Sarkisyan, “Rusya ile ilişkilerde karşılıklı çıkarlara dayanan bir yol haritamız olmalı” dedi.

Ermenistan’ın küçük bir ülke, Rusya’nın ise dünyanın süper güçlerinden biri olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Sarkisyan, ikili ilişkilerin öncelikle mevcut gerçekliklere dayanması gerektiğinin altını çizdi.

İki ülkenin çok parlak bir işbirliği geçmişine sahip olduğunu da söyleyen Sarkisyan sözlerini şöyle sürdürdü: “Önce Rusya İmparatorluğu ve daha sonra SSCB olmak üzere yaklaşık 200 yıl aynı ülke içinde yaşadık. Ancak ikili ilişkileri inşa ederken duyguları bir kenara bırakmalı ve ilişkilerin gündemini pragmatik, tam kapsamlı analiz ve diyalog yardımıyla oluşturmalıyız.”

‘Ülkede çok yönlü bir kriz durumu var’

Sarkisyan ayrıca, Ermenistan’ın çok yönlü bir kriz durumunda olduğunu belirterek, bunun nedeninin devlet aygıtının etkisizliği, savaş sonrası durum ve koronavirüs salgını olduğunu kaydetti.

Sarkisyan, “Ülke ekonomisi derin bir krizden geçiyor. Ekonomik krizin üstesinden gelebilmek için devlet aygıtının, devletin etkin bir şekilde çalışması gerekiyor, ancak, bugün bu yapılmıyor. Tek kriz bu değil, çok yönlü bir krizin içindeyiz. Bu, aynı zamanda savaş sonrası durum, Artsakh’ın (Dağlık Karabağ) önemli bir bölümünün kaybı, binlerce gencin kaybıyla da bağlantılıdır” dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkede bir sağlık sistemi krizi de yaşandığına vurgu yapan Sarkisyan, “Ermenistan’da salgının ilki kadar tehlikeli olan ikinci dalgası yaşanıyor. Koronavirüsten ölenlerin sayısı, savaş sırasında (Karabağ savaşı) ölenlerle neredeyse eşit ve bu rakam giderek artıyor. Bu nedenle çok dikkatli olmak gerekiyor” diye konuştu.

Sarkisyan, sosyal alandaki krizin özellikle de Dağlık Karabağ’dan gelen mültecilerle birlikte daha da derinleştiğini belirterek, “Aynı zamanda, ahlaki ve psikolojik bir kriz de var. Bugün binlerce kişi nasıl bilet alacağını, Rusya’ya nasıl gideceğini veya Amerikan vizesini nasıl alacağını düşünüyor. Ülkeden göç, kriz boyutuna varabilir” ifadelerini kullandı.

Sarkisyan, Ermenistan’nın içinde bulunduğu zor şartlar nedeniyle yatırımcıların ilgisini çekmediğini de sözlerine ekledi.

Sputnik Türkiye