750 yeni koronavirüs hastalığı vakası doğrulandı, 509 kişi iyileşti

30 Mart saat 11:00 itibariyle, 172605’i iyileştirilmiş ve 3497’si ölümcül olmak üzere toplam 191491 koronavirüs hastalığı vakası doğrulandı. 14.499 hasta şu anda koronavirüs tedavisi görüyor. Toplam 847475 test yapıldı.

Böylece dün 4658 test yapıldı ve bunlardan 750 yeni koronavirüs hastalığı vakası doğrulandı. 509 iyileşme ve 21 ölüm.

Önceki gün, hastaların koronavirüs enfeksiyonu geçirdiği 8 ölüm vakası kaydedildi, ancak ölüm başka bir hastalık nedeniyle meydana geldi. Bu tür davaların toplam sayısı 890’dır.

Ermenistan Kamu Radyosu