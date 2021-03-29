İki ayda 220 milyon dolar toplandı

Fon, 28 yılda 313 milyon dolar toplarken, iki ayda 220 milyon dolar topladı

Başbakan Nikol Paşinyan 28 Mart’ta Armavir bölgesi Aragats köyü sakinleri ile yaptığı toplantıda, Artsakh’ta uygulanacak olan program hakkında konuşurken, “Sadece iki gün önce Hayastan Tüm-Ermeni Fonu ile Artsakh’ta 110 milyar dramlık bir konut programının uygulanması kararı alındı.

Üç yıl içinde uygulayacağımız bu programın, son otuz yıldır Artsakh’ta vakfın yürüttüğü en büyük programı olacak”,- dedi.

Paşinyan tarafından sağlanan rakamlara göre, 1992’den Eylül 2020’ye kadar, Hayastan Tüm-Ermeni Fonu’nda yaklaşık 313 milyon dolar toplanırken, savaş sırasında yaklaşık 220 milyon dolar toplandı.

Ermenistan Kamu Radyosu